אזהרה חמורה של משרד הבריאות: דיווח שהתקבל במשרד מעלה כי אותר גור כלבים מגזע מעורב, בגודל בינוני ובצבע חום-לבן, כשהוא נגוע במחלת הכלבת ביישוב נעלה שבחבל בנימין.

עד כה הופנו חמישה בני אדם שנחשפו לכלב הנגוע ללשכת הבריאות לצורך קבלת ייעוץ ובחינת הצורך בטיפול מונע, בעוד החקירה האפידמיולוגית בנושא נמשכת.

במשרד הבריאות פונים לציבור ומבקשים מכל מי שבא במגע עם הכלב הנגוע, או עם בעל חיים משוטט אחר באזור האירוע החל מתחילת החודש ועד ליום זה, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ברמלה בטלפון 08-9181202, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות ישירות לחדר מיון בבית החולים, ללא צורך בקביעת תור.

בנוסף, משרד הבריאות מבקש מהורים לילדים ששהו באזור לברר עמם האם באו במגע עם הכלב או עם בעלי חיים משוטטים נוספים. בעלי חיות מחמד שחייתם באה במגע או עלולה הייתה לבוא במגע עם הכלב הנגוע מתבקשים לפנות מיידית לווטרינר הרשותי.