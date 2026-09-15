מסר לעולם: האיום הגרעיני של משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה מפרסם נאום של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית, בוועידה הכללית העולמית לאנגריה אטומית. בדבריו מבהיר משדה אדרי, ראש הוועדה האטומית, כי ישראל תפעל להבטיח את קיומה בכל אמצעי כפי שעשתה בעברה.

ראש הוועדה הישראלית, משה אדרי, נשא את הדברים בוועידה הכללית השנתית ה-70 של סבא"א, הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית, אשר גם מנטרת את פעילות הגרעינית של איראן וסימנה את הפרותיה הרבות לאורך השנים.

בדבריו תיאר את השפעתה השלילית של איראן על היציבות האזורית, ובדגש על פעילותה הגרעינית ומוכנתה לתקיפת מתקנים אזרחיים וצבאיים כאחד, ללא קשר למיקומם או תפקידם, כולל ם תקיפה בפועל של מתקני גרעין אזרחיים באמצעות רחפנים ושיגור רקטות וטילים נגד תשתית אזרחית באמצעות שלוחיה ובהם חיזבאללה, חמאס והחות'ים.

אדרי ציין לשבח את החלטה שהתקבלה לפני כשנה במועצת הנגידים של הסוכנות, ולפיה איראן מצויה באי-ציות למחויבויות הפיקוח הגרעיני וקרא להרחיב את המעקב עליה והפעילות נגדה. במיוחד בעקבות מניעת כניסה של פקחים ואי עמידתה בדרישות הסכמי גרעין שנחתמו איתה בעבר.

בנוסף, התייחס ראש הוא"א כי המידע החדש היוצא מסוריה מוכיח את טענותיה של ישראל לאורך שנים רבים ואת דיווחיה על תכנית הנשק הגרעיני החשאית של סוריה תחת משטר אסד.

לבסוף, בירך את הנוכחים במקום לרגל 70 שנה לייסודה של סבא"א וקבע כי "מדינת ישראל לא תעמוד מנגד נוכח איומים להשמדתה - פעלנו בעבר להבטיח את קיומנו, ונעשה זאת שוב אם נדרש".