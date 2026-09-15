הרב שילת: מותר לעלות להר הבית - אסור להשתחוות

תלמידי ישיבת ברכת משה במעלה אדומים עלו הבוקר (שלישי) להר הבית לרגל עשרת ימי תשובה, בהובלת ראש הישיבה הרב יצחק שילת. במהלך העלייה הקפידו התלמידים שלא להשתחוות בהר הבית, בהתאם להוראתו של הרב שילת.

הרב שילת, שלא עלה להר הבית במשך כשנתיים בשל הסגירות השונות בתקופת הרמדאן ובשאגת האר"י, וכן בשל השבעה על אחותו בעשרת ימי תשובה אשתקד, התייחס להתרגשותו מהשינויים שחלו בהר הבית בשנים האחרונות.

"השינויים שעוברים על הר הבית משנה לשנה הם מדהימים ומרגשים" אמר הרב שילת "הם מוכיחים עד כמה חשובה העלייה להר הבית של כל אחד ואחד".

הרב שילת הסביר כי תלמידי הישיבה עלו במסלול ייחודי בדרום ההר ובמערבו, שלדבריו מותר לעלות בו לכל הדעות.

"אנחנו עולים במסלול שמותר לכל הדעות ללא שום ספק" אמר הרב שילת. לדבריו, מדובר במסלול שאינו מסתמך על הזיהוי של כיפת הסלע כמקום אבן השתייה, ולכן מתאים גם למי שאינו רוצה להסתמך על זיהוי זה.

"יש להימנע מהשתחוויה"

לצד ההיתר לעלות להר הבית, הרב שילת הורה לתלמידי הישיבה שלא להשתחוות במהלך העלייה. לדבריו, קיים ספק הלכתי בשאלה האם השתחוויה מלאה מותרת בכל שטח הר הבית או רק בשטח העזרה.

"כיוון שאנחנו לא נכנסים לעזרה, יש להימנע מהשתחוויה, מחמת הספק", הסביר.

במהלך העלייה שיבח ראש מינהלת הר הבית, הרב שמשון אלבוים, את העליות הישיבתיות להר הבית והזכיר את ראש הישיבה הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל, שהיה מראשוני הפוסקים שתמכו בעלייה להר הבית על פי ההלכה. הרב רבינוביץ' אף עלה בעצמו להר הבית במסגרת עליות רבנים ועליות הישיבה במסלול שבו עלה הרב שילת.

הרב שילת הזכיר גם את עמדתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ביחס לעלייה להר הבית בתקופת כהונתו של הרב שלמה גורן כרב הראשי לישראל. לדבריו, כאשר הרב גורן, שחקר את סוגיית גבולות הר הבית, נהג להיכנס לאחר טבילה למקומות המותרים בהר, נשאל על כך הרב צבי יהודה והשיב: "תעשו מה שהרב גורן אומר".