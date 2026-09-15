מירב כהן: "סירבנו להיות עלה תאנה למעשים נוראים"

במסגרת התכנית "כיפות ברזל" באתר 'סרוגים', התארחה חברת הכנסת מירב כהן (לשעבר השרה לשוויון חברתי) לשיחה נוקבת ומקיפה עם המגיש נתנאל איזק.

במהלך הראיון התייחסה כהן לביקורת הבינלאומית על צה"ל, לדיוני התקציב ולמצב החטופים, לצד הצגת תוכניותיה העתידיות למערכת החינוך בישראל.

"אנחנו מפסידים בקרב ההסברתי"

בתחילת הראיון התייחסה כהן לסרט נז"א שזכה בפסטיבל ונציה ולנזק התדמיתי שנגרם לצה"ל בעולם. היא ביקשה לחדד את המוסריות הגבוהה של לוחמי צה"ל בלחימה אורבנית סבוכה:

"הלב שלי עם חיילי צה"ל שאני גאה בהם, יש לנו את הצבא הכי מוסרי בעולם. עצם זה שאצלנו כל הזמן עוסקים בשאלות מוסריות ואתיות, בגלל זה בכלל מודדים עד כמה היו אנשים שנפגעו שלא רצינו לפגוע בהם... בגלל זה בכלל יש את המושג הזה נזק היקפי – שזה משהו שאנחנו מודדים ואנחנו מנסים להימנע ממנו, משהו שארגון הטרור חמאס בחיים לא היה חושב עליו".

לצד הגיבוי לחיילים, מתחה כהן ביקורת חריפה על אוזלת היד של ממשלת ישראל בזירה הבינלאומית: "ממשלת ישראל לא הביאה את הנרטיב שלנו. אנחנו מפסידים בקרב ההסברתי, ולהגיד כולם אנטישמים זו לא תוכנית עבודה".

כהן קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את העובדות ללא משוא פנים לכל העולם, ותקפה את תגובות שרי הממשלה כגון הצעת השר מיקי זוהר לשלול אזרחות: "התגובות של ממשלת ישראל זה כל הזמן שליפה מהמותן... ממש משחק לידיים של הקיצוניים". בנוסף, מחתה על המשך שיתוף הפעולה עם קטאר ועל התבטאויות שרים שפוגעות בקרדיט הבינלאומי של ישראל.

תקציב הביטחון? "לחתוך בכספים הקואליציוניים"

בהמשך הראיון התייחסה כהן לפגישה שנערכה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש האופוזיציה יאיר לפיד בעניין הרחבת תקציב הביטחון. היא גיבתה את עמדת לפיד כי אין להטיל את המעמסה התקציבית רק על האוכלוסייה העובדת והמשרתת:

"לפיד אמר דבר פשוט והכי מתבקש בעולם: צריך להגדיל תקציבים למערכת הביטחון בוודאי... אבל לא יכול להיות שאת המאות מיליארדים האלו ימשיכו לשלם רק אותם אנשים שעובדים, שמשלמים מיסים, שמשרתים. בואו תיתנו איזה יעד, תושיטו איזה כתף, קצת סולידריות... תקצצו בכספים הקואליציוניים 20 מיליארד שקלים בקדנציה הזו".

כהן הדגישה כי בעוד תקציב הביטחון גדל במאות מיליארדים, מערכת החינוך נדרשת לנמק כל העלאת שכר בסיסית למורים: "הם צריכים להיות ענייניים, ודוגמה אישית זה לפני הכל".

העסקה להשבת החטופים והימנעות מכניסה לממשלה

בתשובה לשאלה מדוע מפלגתה סירבה להיכנס לממשלת חירום לאחר ה-7 באוקטובר, הבהירה כהן כי כניסה ללא יכולת השפעה ממשית הייתה הופכת אותם לניצבים בלבד:

"שאנחנו ניכנס כקישוט? להיות עלה תאנה למעשים נוראים? מוסרית נוראים – אנחנו לא היינו מעוניינים להיות עלה תאנה, גם אם זה משתלם פוליטית".

בנוסף, כהן האשימה את ראש הממשלה בניתוב המשא ומתן לשחרור החטופים משיקולים פוליטיים: "את אותה עסקה היה אפשר להביא לפחות שנה קודם... ועל זה, בזמן הזה, נרצחו עוד חטופים, נפלו עוד חללים – ועל זה אני לעולם לא אסלח. לעולם לעולם לא".

"מוכנה להיות האינסטלטורית שתכניס את הידיים לבוץ"

חלק מרכזי בשיחה הוקדש לתחום החינוך והשילוב החרדי, שבהם ממוקדת עשייתה הפרלמנטרית של כהן. כהן הבהירה כי היא מונחית מטרה לקבל את תיק החינוך:

"אני מוכנה להיות האינסטלטורית שתכניס את ידה לתוך המורכבות הזו... אנחנו חייבים את זה לתלמידי ישראל".

כהן פירטה את עקרונות הרפורמה הנדרשת:

גיוס ושילוב חרדים: "אנחנו לעולם לא ניתן יד לחוק שיפלה בין דם לדם וימשיך את מפעל ההשתמטות" . היא ציינה כי היא מעוניינת להשקיע תקציבים רבים בציבור החרדי בהשכלה ובתעסוקה, אך אך ורק דרך מסגרות ממלכתיות.

. היא ציינה כי היא מעוניינת להשקיע תקציבים רבים בציבור החרדי בהשכלה ובתעסוקה, אך אך ורק דרך מסגרות ממלכתיות. מועצה לאומית לחינוך: הקמת מועצה מקצועית שתקבע 60% תוכנית ליבה משותפת לכלל הזרמים ותנתק את הלימודים משיקולים פוליטיים מתחלפים.

הקמת מועצה מקצועית שתקבע לכלל הזרמים ותנתק את הלימודים משיקולים פוליטיים מתחלפים. תיקון אפליה תקציבית: השוואת התקצוב בתיכונים הממלכתיים, הסובלים מגרעון תקציבי של כ-30% לעומת החינוך הממלכתי-דתי.

השוואת התקצוב בתיכונים הממלכתיים, הסובלים מגרעון תקציבי של כ-30% לעומת החינוך הממלכתי-דתי. השקעה בגיל הרך (0-3): הרחבת המסגרות המפוקחות בגיל הרך, שבהן מוח הילד מגיע לרוב בשלותו, תחום שבו ישראל משקיעה כיום פחות מרבע ממוצע ה-OECD.

קיש? כישלון; גלי בהרב מיארה? אמיצה

בסיום הראיון השיבה חברת הכנסת מירב כהן בשאלון אסוציאציות קצר וממוקד: