הלם בליכוד: זה מספר המנדטים שעופר וינטר שווה

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

למרות ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירי הקמפיין בליכוד לנהל קמפיין נגד מפלגתו של עופר וינטר במטרה להחלישה, בתוך המפלגה מעוררת ההחלטה מחלוקת פנימית יצרית – כך דיווחה העיתונאית אנה ברסקי באתר מעריב.

גורמים בליכוד החלוקים על ההחלטה לתקוף את וינטר מזהירים כי הניסיון לדחוק אותו אל מתחת לאחוז החסימה עלול לפגוע בגוש נתניהו יותר מכפי שיועיל לליכוד. להערכתם, לווינטר יש גרעין תמיכה קשיח של כ-3 מנדטים שלא ייעלם גם תחת קמפיין אגרסיבי. הסכנה מבחינת נתניהו היא שהמתקפה תוריד את וינטר אל מתחת לרף הנדרש, אך הקולות יישרפו בקלפי ולא יעברו לליכוד. נוכח החשש מאובדן הקולות, אותם גורמים מציעים שינוי אסטרטגי: לחתום דווקא עם מפלגתו של וינטר, "עמך ישראל", על הסכם עודפים ולקוות שתעבור את אחוז החסימה.

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הוויכוח הפנימי נוגע גם להסכם העודפים שעליו הודיע הליכוד עם רשימת סמוטריץ'-פייגלין, אשר טרם נחתם בפועל. לפי הדיווח, הגורמים מציעים לחלק מחדש את הסכמי העודפים במחנה הימין, כך שהליכוד יחתום עם וינטר, ואילו רשימת סמוטריץ'-פייגלין תחתום מול עוצמה יהודית של איתמר בן גביר – חלוקה שלטענתם תהיה יעילה בהרבה עבור גוש הימין.