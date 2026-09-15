שגריר ישראל באמירויות: "מדינה נוספת תצטרף להסכמי אברהם"

שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, אמר היום (שלישי) בראיון לכאן רשת ב' כי מדינה נוספת צפויה להצטרף בחודשים הקרובים להסכמי אברהם - כשלטענתו, ייתכן כי מדובר בכווית. "תוך כמה חודשים, מדינה נוספת תצטרף להסכמי אברהם. אני מעריך שמדובר בתוך ארבעה חודשים עד חצי שנה" אמר השגריר. "אולי צפויה לנו הפתעה, אני יודע שכולם עובדים על זה. אני חושב שבפרשנות, ממה שאני לומד מהאקדמיה, גם הכוויתים מתחילים להבין שקרה משהו, ואולי זו הסנונית הבאה".

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השגריר הישראלי התייחס גם לפרסומים על האזהרה שראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד לפני טבח ה-7 באוקטובר, כשהכחיש את הדיווחים על השיחה בין שני המנהיגים. שלי הזכיר כי היה אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה - כשלטענתו, "הייתי שם בימים האלה, אני לא זוכר שום התראה או שום דיון על זה. אבל מי אני הקטן שישבתי בכמה קבינטים? לא שמעתי מעולם את הדבר הזה, לא במרץ, ולא באפריל, ולא במאי, ולא ביוני".

כשנשאל האם הפרסומים והדיון הציבורי הנרחב על הנושא השפיעו על היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שלי אמר כי "לדעתי זה חלף כלא היה. אני חושב שכל אמירה של האמירתים בתחום הזה הייתה משבשת לכל צד את העניין. הם אמרו את מה שהם אמרו, ואני חושב שמי שקורא בין השורות מבין מה היה. אז קשה לפרשן את הלא מפורש. הדבר הכי חשוב שאנחנו בעלייה. אני רואה את זה גם ביחסים שלנו, אני רואה את זה בביקורים, שחלקם מדווחים וחלקם לא כי מטבע הדברים האזור שלנו הוא די רגיש".