המגיש שעבר מהשמאל לימין: "אין היגיון בתפיסת העולם של השמאל"

( Stock-Asso / שאטרסטוק )

איש התקשורת שי גולדשטיין התייחס הבוקר בתכנית הבוקר ברדיו, אותה הוא מגיש לצד אורי מלמד, לשינוי העמוק שעבר בעמדותיו הפוליטיות ולביקורת שלו על מחנה השמאל. "רציונלית אין דרך להסביר יותר את הלך המחשבה של השמאל", טען גולדשטיין במהלך השידור. "הייתי שם, אני מכיר את הלך המחשבה הזה. גדלת במקום מסוים, הכניסו לך ערכים מסוימים מגיל אפס. אבל מהרגע שאתה יוצא לעצמאות ומתחיל להתבגר, אתה מתחיל לפתח את עצמך. ואז אתה מבין שאין היגיון ברעיונות הנהדרים, המופלאים של השמאל".

עוד באותו נושא אילה חסון: זה הציבור הכי מושמץ בישראל חדשות סרוגים

גולדשטיין המשיך והסביר כיצד התפכח מהשאיפה לאוטופיה: "שלום עולמי זה דבר מדהים, כולנו רוצים את זה. אבל אני לא מאמין יותר בשלום, אני אומר לך את האמת. אתה צריך להסתכל גם על הטבע ועל ההיסטוריה. שלום הוא לא חלק מהקיום על פני האדמה".