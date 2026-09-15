"מלחמת הכוכבים”: האם המלחמה הבאה תהיה מחוץ לכדור הארץ?

הזירה הצבאית בחלל ( שאטרסטוק )

החלל החיצון כבר מזמן אינו משמש רק לצורכי מחקר ושידור, אלא הפך לזירת קרב פעילה ומורכבת בעלת שוק גלובלי המוערך בכ-63.4 מיליארד דולר. ממשל טראמפ אישר ביממה האחרונה רשמית כי הציב מערכות נשק מבצעיות במסלול היקפי סביב כדור הארץ. צעד זה, שנועד להגן על הנכסים האסטרטגיים האמריקאיים מפני איומים ממשיים מאויבים פוטנציאליים קרובים ורחוקים ובעיקר סין ורוסיה, סימן את מעברה הסופי של לוחמת החלל משלב הניסויים והטכנולוגיות החשאיות ללוחמה גלויה ומבצעית בשמיים הפתוחים ועם תקציבי-על חלל.

ארה"ב ורוסיה במסע לכיבוש החלל ( שאטרסטוק )

מיליארדים בדרך לחלל

את המרוץ מובילות מעצמות הענק בהשקעות מופרזות.

ארה”ב, המחזיקה ביותר מ-8,500 לוויינים פעילים, מפעילה את זרוע "כוח החלל" ומקדמת את פרויקט "כיפת הזהב", מערכת הגנה רב-שכבתית בהשקעה של מיליארדי דולרים הכוללת מיירטים פיזיים בחלל.

מנגד, רוסיה מציגה קו אגרסיבי הכולל פיתוח יכולות נשק גרעיני להצבה בחלל שביכולתו להשבית קבוצות לוויינים שלמות, לצד הפעלת "לווייני מפקח" המתמרנים בקרבה מסוכנת ללוויינים מערביים ומערכות לייזר קרקעיות לסנוור לווייני ריגול.

משגרים סינים ( קרדיט: Joinmepic / Shutterstock )

המתחרות הרציניות במרוץ

לצד רוסיה, סין מהווה את המתחרה המרכזית במרוץ עם פיתוח יכולות אנטי-לווייניות מתקדמות, לוויינים המצוידים בזרועות רובוטיות לתפיסת לווייני אויב, ופרויקט "התא" למעקב אחר עד 1,000 מטרות במקביל.

זירת הקרב המסלולית אינה מוגבלת לשלושת הגדולות בלבד. מדינות נוספות כמו הודו – עם תוכנית SBS-III ל-52 לווייני ריגול ו'לווייני שומרי ראש', צרפת, גרמניה ויפן משקיעות מיליארדי אירו ודולרים בפיתוח לוויינים מוגנים, טייסות הגנת חלל ויכולות הגנה אקטיביות.

תמונת היום: תיעוד יציאת מיירט של טיל חץ ( שיגור מיירט חץ (אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון) )

הנקודה הישראלית

גם ישראל מבססת את מעמדה כשחקנית מפתח אזורית וגלובלית בתחום הגנת החלל. למרות שהיא עדיין הרחק מאחור במרוץ החלל ובשיגורים מוצלחים, ישראל נחשבת למומחית בתחום תצפיות המדבר מהחלל, ולמובילה עולמית בזכות מערכות הגנה מפני טילים ארוכי טווח הפועלות בשולי החלל ומחוץ לאטמוספירה, לצד סדרת לווייני "אופק" המתקדמים. הפרויקט השאפתני ביותר של ישראל בתחום החלל עד היום הוא "מערכת טיל החץ" שהוכיחה את יעילותה בסבבי הלחימה של ישראל באיראן ואת יכולתה לשמש כמערכת הגנה והתקפה וליירט איומים על ישראל מרחוק ומקרוב.

על רקע המתיחות העולמית והאיומים הגוברים, מתמקדת ישראל בהרחבת כושר ההרתעה וההגנה שלה תוך הגדלת תקציב הגנת החלל לכמיליארד דולר בשנים הקרובות, במטרה לפתח מערכות מתקדמות, בהן טכנולוגיות לייזר התקפיות מיועדות לפעול מהחלל ולהגן על תשתיות ישראליות ברחבי היקום הרחב.

מסקירת החלל המתחדש נראה שניתן להמר בסיכוי גבוה שהמלחמה הבאה עתידה לעבור מהקרקע הרחק מעבר לגבולות כדור הארץ, ולמציאות שראו עד היום רק בסרטי מדע בדיוני ובראשם "מלחמת הכוכבים".