סולברג הכריע: העתירה לפסילת המועמד של איזנקוט נדחתה על הסף

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה על הסף את העתירה של חברי "מטה צדק לעמירם", שדרשו לפסול את ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מהתמודדות ברשימת מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט.

העותרים טענו כי יש לפסול את כהן מהתמודדות בבחירות בשל הובלתו את העינויים בתיק דומא, אשר לדברי המבקשים נוגדים את היותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. בעתירה נכתב כי "אין מדובר במחלוקת פוליטית שגרתית, אלא בחציית קווים אדומים חסרת תקדים של מי שעמד בראש זרוע ביטחונית וניצל את סמכותו כדי להעמיד את עצמו ואת המערכת מעל החוק ומעל עקרונות הדמוקרטי".

בהחלטתו סולברג ציין כי "סעיף 63א(א) לחוק הבחירות לכנסת קובע כי 'בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, תיחתם בידי שליש מחברי הוועדה המרכזית'. המבקשת לא צירפה ולו חתימה אחת של מי מחברי ועדת הבחירות המרכזית".

"התוצאה היא שלא התמלא תנאי יסוד מקדמי להגשת בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת" הסביר. "מבחינה משפטית - אין לפניי בקשה כזו. הבקשה לקבוע כי המשיב 1 [יורם כהן] מנוע מלהשתתף בבחירות - נמחקת בזאת, מחמת אי צירוף חתימות נדרשות".