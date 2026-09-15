47 ימים לבחירות: הפנייה החריגה של בן גביר לנתניהו

איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/ פלאש90 )

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, יצא בפנייה פומבית ואישית לראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שהוא מטיח ביקורת קשה על ההתנהלות של לשכת ראש הממשלה כלפיו וכלפי מפלגתו ברקע קמפיין הבחירות. "אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך", פתח בן גביר את דבריו. "אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך. אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה".

בהמשך דבריו מחה בן גביר על היחס שהוא מקבל מסיבת ראש הממשלה ומהלשכה: "לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחו"ל ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר".

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לסיכום הדגיש בן גביר את דרישתו להקמת קואליציה ימנית מובהקת לאחר הבחירות: "אדוני ראש הממשלה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא-מלא".