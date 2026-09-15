נמסות בפה: עוגיות הלימון המושלמות לצד הקפה

אם מתחשק לכם משהו מתוק, אבל קצת פחות כבד מעוגיות השוקולד הקלאסיות - עוגיות הלימון האלה הן בדיוק הפתרון. הן רכות מבפנים, מעט פריכות מבחוץ ומקבלות טעם רענן ונפלא בזכות מיץ וגרידת הלימון.
מצרכים
- 100 גרם חמאה רכה
- חצי כוס סוכר
- ביצה
- כפית תמצית וניל
- גרידה מלימון אחד
- 2 כפות מיץ לימון טרי
- כוס וחצי קמח
- כפית אבקת אפייה
- קורט מלח
- אבקת סוכר לציפוי
אופן ההכנה
- מניחים בקערה את החמאה והסוכר ומערבבים עד שמתקבלת תערובת בהירה וקרמית.
- מוסיפים את הביצה, תמצית הווניל, גרידת הלימון ומיץ הלימון ומערבבים היטב.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים רק עד שנוצר בצק אחיד ורך.
- מכסים את הקערה ומעבירים את הבצק למקרר למשך כחצי שעה, כדי שיהיה נוח לעבודה.
- יוצרים מהבצק כדורים קטנים ומגלגלים כל כדור בנדיבות באבקת סוכר.
- מסדרים את העוגיות בתבנית מרופדת בנייר אפייה, תוך שמירה על רווחים ביניהן.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-175 מעלות במשך 10-12 דקות. מוציאים כשהעוגיות עדיין מעט רכות במרכז ומניחים להן להצטנן ולהתייצב.