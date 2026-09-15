נמסות בפה: עוגיות הלימון המושלמות לצד הקפה

עוגיות לימון ( צילום: AI )

אם מתחשק לכם משהו מתוק, אבל קצת פחות כבד מעוגיות השוקולד הקלאסיות - עוגיות הלימון האלה הן בדיוק הפתרון. הן רכות מבפנים, מעט פריכות מבחוץ ומקבלות טעם רענן ונפלא בזכות מיץ וגרידת הלימון.