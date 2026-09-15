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נמסות בפה: עוגיות הלימון המושלמות לצד הקפה

עוגיות לימון רכות ומרעננות, עם ציפוי עדין של אבקת סוכר וטעם חמצמץ-מתוק שפשוט נמס בפה. מתכון קל ומושלם לצד הקפה

16:52
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עוגיות לימון (צילום: AI)

אם מתחשק לכם משהו מתוק, אבל קצת פחות כבד מעוגיות השוקולד הקלאסיות - עוגיות הלימון האלה הן בדיוק הפתרון. הן רכות מבפנים, מעט פריכות מבחוץ ומקבלות טעם רענן ונפלא בזכות מיץ וגרידת הלימון.

מצרכים

  • 100 גרם חמאה רכה
  • חצי כוס סוכר
  • ביצה
  • כפית תמצית וניל
  • גרידה מלימון אחד
  • 2 כפות מיץ לימון טרי
  • כוס וחצי קמח
  • כפית אבקת אפייה
  • קורט מלח
  • אבקת סוכר לציפוי

אופן ההכנה

  1. מניחים בקערה את החמאה והסוכר ומערבבים עד שמתקבלת תערובת בהירה וקרמית.
  2. מוסיפים את הביצה, תמצית הווניל, גרידת הלימון ומיץ הלימון ומערבבים היטב.
  3. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה והמלח ומערבבים רק עד שנוצר בצק אחיד ורך.
  4. מכסים את הקערה ומעבירים את הבצק למקרר למשך כחצי שעה, כדי שיהיה נוח לעבודה.
  5. יוצרים מהבצק כדורים קטנים ומגלגלים כל כדור בנדיבות באבקת סוכר.
  6. מסדרים את העוגיות בתבנית מרופדת בנייר אפייה, תוך שמירה על רווחים ביניהן.
  7. אופים בתנור שחומם מראש ל-175 מעלות במשך 10-12 דקות. מוציאים כשהעוגיות עדיין מעט רכות במרכז ומניחים להן להצטנן ולהתייצב.

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