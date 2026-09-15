צה"ל מאשר: חוסל מפקד גדוד ג'באליה של חמאס בצפון הרצועה

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל אישר כי המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל הלילה (בין שני לשלישי) בתקיפה של כוחות צה"ל בצפון הרצועה.

בצה"ל אמרו כי במסגרת תפקידו, בטש עסק בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של חטיבת צפון הרצועה והיה מעורב בתיאום ובקידום אספקת אמצעי לחימה וציוד צבאי לפעילי ארגון. בנוסף, נטען כי "בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש".