הרב בני לאו תוקף: "אני מסרב לקבל את תורתם"

מתקפה חריפה של הרב בני לאו נגד השר בצלאל סמוטריץ' והשיח הפוליטי במפלגת הציונות הדתית. בפוסט נוקב שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, התייחס הרב לאו לתשדירי הבחירות של המפלגה העוסקים בנגב ובגליל, ותקף את התפיסה המציגה לטענתו את כלל האוכלוסייה הערבית כאויב.

"כשראיתי את תשדיר הבחירות של הציונות הדתית על ייהוד הנגב והגליל הרגשתי שהמסך הוסר והאמת העירומה נאמרה בלי שום מסננים", כתב הרב לאו. "הערבים, כולם ללא יוצא מן הכלל, אויבים שצריך לגרש ולמגר מן הארץ. זה לא האחים המוסלמים, זה לא חמאס, זה ערבים וכולם מבקשים להשמיד את מדינת ישראל".

הרב לאו שיתף כי לקראת וובינר משותף שתוכנן עם ראש מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, הוא מבקש לעמת אותו ואת הנהגת הציונות הדתית עם השאלות הקשות לגבי עתיד הריבונות והיחסים עם האוכלוסייה הערבית. "מה רוצה סמוטריץ'? המעשים שלו מגבירים את שנאת האחר, מעודדים התלכדות יהודית מבוצרת ובפועל שוללים אפשרות של חיים משותפים ליהודים וערבים", טען.

בהמשך דבריו התייחס הרב לאו גם לשיחות שקיים לאחרונה עם דמויות מימין, שטענו בפניו כי כל תפיסה שאינה דוגלת במלחמת חורמה ובגירוש היא רפיסות שתוביל לאסון נוסף. על כך השיב בנחרצות: "אני מסרב לקבל את תורתם ואת תורת המנהיג הפוליטי שלהם סמוטריץ'. אני גם מסרב לקבל את העובדה שכל מי שמאמין בשיבת ציון ובזכותו של העם היהודי לחיות בארץ מוכרח לכרוך באמונתו את הגבהת החומה".

לסיכום הזהיר הרב לאו מהשלכות הגישה הזו על עתיד המדינה: "מרקם היחסים עם ערביי ישראל מורכב וקשה. אני חושש שסמוטריץ' ומפלגתו מוליכים אותנו לדימום ארוך על ידי הגדלת השנאה והפחד לאחר. הפיכת כולם לאויב תבעיר במוקדם או במאוחר את השטח. אני חרד מהתרדמת שעוטפת את החברה הציונית מימין, ששומעת תעמולת בחירות כזו ומסרבת להתעורר".