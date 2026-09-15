דרישה לפסול את המועמד החדש של ש"ס

ארגון "עתים" עתר היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה להורות על פסילת מועמדותו של עמוס דרור, ששוריין במקום השישי ברשימת ש"ס לכנסת.

דרור מכהן כיום כממונה על המועצה הדתית בחיפה, תפקיד ציבורי וביצועי בכיר בעל סמכויות רחבות. בהתאם לסעיף 7 לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 56 לחוק הבחירות, כל עובד ציבור בכיר בארבע הדרגות העליונות מחויב בהתפטרות מלאה לפחות 100 ימים לפני יום הבחירות. בעתירה מובהר כי דרור לא עמד בתנאי זה, וממשיך להחזיק בתפקידו ובסמכויותיו בפועל.

במקביל לפנייה לוועדת הבחירות, שיגר הארגון דרישה דחופה ליועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, להורות מיידית על השעייתו של דרור והוצאתו לחופשה ללא תשלום. לפי החוק והתקשי"ר, שירותו של עובד ציבור חייב להיפסק מרגע הגשת שמו ברשימת מועמדים לכנסת. מעבר לכך, החוק אוסר על עובדי ציבור לקחת חלק בתעמולת בחירות.

הרב שאול פרבר, יו"ר ומייסד ארגון עתים, התייחס לעתירה ואמר: "שירותי הדת במדינת ישראל שייכים לכלל הציבור, ולא לאף מנגנון מפלגתי. כשמערכת שנועדה לספק שירות ממלכתי, רגיש והגון לכל אזרח הופכת למקפצה פוליטית, אמון הציבור במוסדות הדת מתרסק. המועצות הדתיות חייבות לפעול ביושרה, בניקיון כפיים ומתוך ממלכתיות מוחלטת".