יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על רוני דלומי

רוני דלומי. ( Noam Revkin/ Flash90 )

רוני דלומי פרצה לחיינו כנערה ביישנית עם קול גדול, ומאז הספיקה להפוך מזוכת ריאליטי לאחת הזמרות והשחקניות האהובות בישראל. היא כבשה את מצעדי הפזמונים, הופיעה בסדרות נוער, גילמה תפקידים ראשיים בתיאטרון ואפילו חזרה לרחבת הריקודים. לכבוד יום הולדתה ה-35, הנה עשרה דברים שלא ידעתם עליה.

1. היא התחילה דווקא כרקדנית הרבה לפני שהכרנו אותה כזמרת, דלומי בילתה שעות בסטודיו לריקוד. היא גדלה בבאר שבע ובהמשך בעומר, ולמדה בבית הספר של להקת המחול "בת דור". האהבה לבמה הייתה שם כבר מגיל צעיר - רק שבהתחלה היא באה לידי ביטוי דרך תנועה ולא דרך שירה. 2. היא הופיעה על הבמה עוד לפני "כוכב נולד" "כוכב נולד" לא הייתה התחרות הראשונה שבה השתתפה. כבר בשנת 2005 הופיעה דלומי במופע "שיר נולד", ושלוש שנים לאחר מכן זכתה במקום הראשון בפסטיבל "ויוה לאירוויזיון", שבו ביצעה את השיר "סינדרלה" של להקת סקסטה. הקליפ שלה מהתחרות הגיע לאנשי "כוכב נולד" - והשאר היסטוריה. 3. השופטים לא תמיד האמינו בה - אבל הקהל כן במהלך העונה השביעית של "כוכב נולד", דלומי דורגה לא פעם במקומות נמוכים אצל השופטים, ובמיוחד אצל גל אוחובסקי. הקהל בבית, לעומת זאת, חשב אחרת לגמרי: בגמר שנערך בשנת 2009 היא ניצחה את ולדי בלייברג עם 61% מהקולות וזכתה במקום הראשון.

תצעד בתצוגת אחת מתשע, רוני דלומי ( Uri Lenz/FLASH90 )

4. הזכייה שלה שברה רצף של שש שנים

דלומי הייתה הזוכה הנשית הראשונה של "כוכב נולד" מאז נינט טייב, שניצחה בעונה הראשונה בשנת 2003. בין השתיים זכו בתוכנית רק גברים - כך שהניצחון שלה סימן רגע משמעותי נוסף בתולדות התוכנית.

5. הלהיט הגדול שלה התחיל בכלל בספרדית

"תן", אחד השירים המזוהים ביותר עם דלומי, הוא למעשה גרסה עברית לשיר "Hoy". את המילים בעברית כתב גלעד שגב, והביצוע של דלומי הפך במהירות ללהיט גדול, כבש את המצעדים ואף נבחר לשיר השנה בטקס נבחרי הילדים.

6. שני שירים הספיקו כדי להפוך אותה לזמרת השנה

ההצלחה של דלומי אחרי "כוכב נולד" הייתה מהירה במיוחד. בשנת 2010, לאחר שהוציאה רק שני סינגלים מתוך אלבום הבכורה שלה, "תן" ו"קצת אחרת", היא כבר זכתה בשלושה תארים שונים של זמרת השנה.

7. היא לא הסתפקה במוזיקה

במקביל לקריירה המוזיקלית, דלומי בנתה לעצמה קריירת משחק מרשימה. היא הופיעה בין היתר ב"אופוריה", "גאליס", "חאנשי" ו"שישה אפסים", ובהמשך כבשה גם את במות התיאטרון בתפקידים מרכזיים ב"ינטל", "השנה היפה בחיי" ו"שיקגו". על עבודתה בתיאטרון היא אף זכתה בשני פרסים מטעם הבימה.

רוני דלומי בבוסתן ספרדי ( אור דנון )

8. היא גילמה את הדמות שעליה התבסס תפקידה של זנדאיה

בשנת 2012 לוהקה דלומי לסדרה הישראלית "אופוריה", שעליה התבססה בהמשך סדרת הלהיט האמריקאית של HBO. דלומי גילמה את חופית, נערה המתמודדת עם התמכרות לסמים ופגיעה עצמית - הדמות המקבילה לרו, שאותה מגלמת זנדאיה בגרסה האמריקאית. התפקיד הפרובוקטיבי הפתיע רבים, בעיקר בשל הפער בינו לבין התדמית הנקייה והמשפחתית שהייתה לדלומי באותה תקופה.

9. היא חזרה לרקוד - והגיעה עד המקום השלישי

בשנת 2025 סגרה דלומי מעגל כשהצטרפה ל"רוקדים עם כוכבים", שנים אחרי שהחלה את דרכה כרקדנית צעירה. יחד עם הרקדן לוטם מדמוני היא הגיעה עד לגמר וסיימה את התחרות במקום השלישי.

10. היא נשואה לרופא עיניים ואם לבת

בשנת 2016 נישאה דלומי לאלון וייסמן, רופא עיניים במקצועו, לאחר כחצי שנה של אירוסים. השניים מתגוררים בגני תקווה, ובנובמבר 2023 הפכו להורים לראשונה עם לידת בתם הבכורה. דלומי נוהגת לשמור את חיי הנישואים והמשפחה שלה הרחק יחסית מאור הזרקורים.