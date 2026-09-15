שותפות חדשה? סעודיה וישראל מנהלות מגעים חשאיים להבסת החות'ים

גורמים אזוריים מדווחים כי לאחר שביממות האחרונות קיימו הסעודים גישושים והעבירו בקשות לסיוע לירושלים בעקבות התבוסות בחזית התימנית, ישראל וסעודיה מקיימות מגעים חשאיים בניסיון לגבש תוכנית סיוע צבאית.

על פי הדיווחים, לאחר שביממות האחרונות העבירה ריאד דרך פיקוד סנטקום האמריקאי בקשה לסיוע צבאי אל מספר מדינות באזור, אך בראשן אל ישראל, מתקיים כעת שיח בין הצדדים בקשר לאופי הסיוע והתיאום הנדרש אל המהלכים הבאים בחזית התימנית.

גורמים בסביבת פיקוד מרכז האמריקאי מסבירים כי אלו מגעים ראשוניים אך שלשני הצדדים אינטרס לפעול כנגד המורדים ולכן המגעים מתקדמים מהר, ברגע זה הם מתמקדים בשלב הראשון בסיוע מודיעיני ישראלי אל סעודיה בפעולותיה נגד המורדים החות'ים, אך ייתכן שזה יהיה רק הצעד הראשון בטפח החדש ביחסים בין ריאד וירושלים.

חלק מהגורמים טוענים כי כבר החל לעבור סיוע מודיעיני וסימון מטרות מצד ישראל לסעודים, והתחיל מיפוי אקטיבי של ריכוזי הכוחות החות'יים.

ישראל עצמה לא יכולה גם היא לקבל ברצון את שליטת החות'ים במצר באב אל מנדב בכניסה לים האדום, וייתכן שהדבר גם יוביל להאצה בהרחבת היחסים עם סומלילנד.