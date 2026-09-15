"אני מת מפחד": ההקלטה האחרונה של קשת קסרוטי ז"ל

נטליה קסרוטי, אמו של קשת ז”ל שנרצח במסיבת הנובה, השמיעה היום (שלישי) במסיבת העיתונאים את ההקלטה האחרונה של בנה, משעה 7:06. בשיחה נשמע קשת כשהוא מבקש אמבולנס, מדווח על רכבים רבים שנפגעו ומספר כי הוא סובל מכאבים ואינו מסוגל לזוז.

“איפה אמבולנס שהזמנתי לפה?”, שאל קשת בתחילת השיחה. בהמשך ניסה להסביר את המתרחש סביבו: “אני שלחתי מיקום עכשיו, יש פה כמה רכבים שתקועים עם אמבולנס, יש פה איזה 10 רכבים שעשו תאונה, אחי”.

כאשר נשאל אם הנפגעים בהכרה ואם הוא יכול לגשת אליהם, השיב: “אחי, אני לא יודע, אחי, אני לא יודע, אני בעצמי פה עם כאבים, חיים שלי. סבבה?”

רגע לאחר מכן נשמע קשת מבוהל ואומר: “תקשיב לי, תקשיב לי, אתה יכול לזוז, אחי? אני מת מפחד ואני לא יכול לזוז”.

בהמשך השיחה התבקש להעריך כמה כלי רכב נמצאים במקום. קשת ספר אותם בקול והשיב: “אני רואה, בעיניים שלי כרגע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 רכבים, אחי, בתאונה, סבבה?”

כשנשאל אם הוא רואה אנשים זזים או יוצאים מהרכבים, אמר: “אני רואה אנשים זזים, אני רואה אנשים פה, אני לא, אני לא רוצה לה- אני לא יודע, לא ליגש, כי אני רוצה לבדוק, אחי”. לאחר מכן הוסיף: “לא יכול לזוז כל כך, אני גם כואב לי, סבבה?”

את דבריה חתמה בקריאה לחשבון נפש: “בעוד כמה ימים יום כיפור. יום של חשבון נפש. אז תעשו חשבון נפש. על הכסף. על ההחלטות. על האזהרות. על המחדל. על 1200 בני אדם שנרצחו. אנחנו נבוא איתכם חשבון”