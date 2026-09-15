בצל המתיחות מול החות'ים: רוביו שוחח עם שר החוץ של עומאן

המתיחות במזרח התיכון: מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שוחח היום (שלישי) עם שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, זאת על רקע המתיחות בין מדינות המפרץ וההסלמה בתקיפות של סעודיה והחות'ים.

לפי הדיווח בסוכנות הידיעות הממלכתית של עומאן, רוביו ואל-בוסעידי "החליפו רעיונות באשר למאמצים להפחתת המתיחות במפרץ והכלת השפעותיה, תוך יצירת נסיבות רגועות דיין לאפשר טיפול בסוגיות התלויות ועומדות בעניין זה, לטובת ביטחון האזור ויציבותו".

עוד נאמר כי השניים "הסכימו המשיך בהתיעצויות ובתאום ההדדי, וזאת לטובת היחסים הבילטרליים בין מסקט ו-וושינגטון ולמען הצלחת המאמצים לייצב את האזור".

כאמור, השיחה של רוביו ואל-בוסעידי מגיעה על רקע ההסלמה במלחמה בין סעודיה לחות'ים בתימן, אשר כבשו את מיצרי באב אל-מנדב וממשיכים בירי לעבר הערים המרכזיות בסעודיה - בהם מכה וג'דה. יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, החל לחפש סיוע בינלאומי, כשאתמול דווח כי הוא פנה לגורמים בארה"ב ובישראל. היום הוא הגיע לביקור מדיני רשמי במצרים, שם ככל הנראה יבקש מקהיר סיוע לשמור על השליטה בתעלת סואץ שבים סוף.