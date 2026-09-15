( עומרי יוסף )

לקראת פתיחת מופעי NEXT בחודש הבא, נחשפים היום (שלישי) שניים מהמפגשים המוזיקליים המסקרנים שצפויים לעלות על הבמה. עידן עמדי ועומר אדם ישתפו פעולה בדואט מיוחד, וריטה ואושר כהן יבצעו יחד ביצוע משותף - שני חיבורים שנוצרו במיוחד עבור המופע הגדול.

המפגש הראשון יאחד את עידן עמדי ועומר אדם בדואט שכולל את "כאב של לוחמים", "בחורים טובים" ו"נגמר" - מפגש בין שניים מהאמנים הבולטים והאהובים בישראל. על פי ההפקה, מדובר בשיתוף פעולה ייחודי שנוצר במיוחד עבור NEXT. החיבור המסקרן השני יפגיש את ריטה ואושר כהן, שיבצעו יחד את "מחכה" ו"איפה אתה". על פי ההודעה, מדובר בחיבור בין שני קולות ודורות מוזיקליים מפתיעים ומרגשים, שגם הוא נוצר במיוחד עבור המופע. כזכור, מופע NEXT 2026 הכריז בתחילת אוגוסט על רשימת הזמרים שיככבו בו: אושר כהן, אודיה, בן צור, עומר אדם, עידן עמדי וריטה. בשנה שעברה נמכרו לסדרת מופעי NEXT קרוב לרבע מיליון כרטיסים, מה שהפך אותו למופע המוזיקה המצליח ביותר בכל הזמנים בישראל.

אושר כהן ( (צילום: יניר סלע) )

במופע ישולבו להיטי הזמרים המשתתפים, קלאסיקות נצחיות ועיבודים מיוחדים שיחוברו במיוחד למופע. המופע מציע חוויה של הופעה חיה המפגישה מדי שנה נבחרת אומנים מהשורה הראשונה, בליווי להקת נגנים על במת 360 מעלות ולהקת רקדנים מקצועיים.

חיבורים והפתעות מוזיקליות נוספות צפויים להיחשף במופע שיתקיים במהלך אוקטובר באצטדיון ר"ג ובחנוכה בהיכל פיס ארנה ירושלים. הדואטים שנחשפו היום הם רק חלק מההפקה המוזיקלית של המופע המצליח שייצא לדרך ב-8 באוקטובר.

עידן עמדי ( תמר חנן )

יצוין כי עידן עמדי הכריז לאחרונה על מופע אקוסטי חדש בשם "קרוב", שיתקיים בספטמבר בתיאטרון האקספו בתל אביב. המופע החדש מנגיש את עמדי בצורה הטהורה ביותר שלו - בלי הפקות ענק ובלי מסיכות, רק הוא, המילים, הגיטרה והפסנתר.

עומר אדם, מנגד, ממשיך להוביל את המוזיקה הישראלית. על פי נתוני גלגלצ שפורסמו לאחרונה, הוא נבחר לאמן המבוקש ביותר בקולות החיילים השנה, כאשר שיריו השונים נבחרו הכי הרבה פעמים על ידי החיילים.