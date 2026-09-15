בית המשפט הכריע: ניצחון ענק לעומר אדם

שופט בית המשפט המחוזי, השופט גרשון גונטובניק, דחה את תביעת VERSO נגד החברה של עומר אדם וחייב את VERSO ודיוויד עמר לשלם לפי.איי.אי 866 אלף שקל.

במקביל, אופטיקנה זכתה בתביעה שכנגד, ובית המשפט קבע כי היא תקבל 800 אלף שקל בפועל, בתוספת ריבית. בכך הגיע להכרעה הליך משפטי שנמשך שנים ועסק, בין היתר, בזכויות ובשימוש במותג בתחום המשקפיים.

מדובר על מאבק משפטי למעלה מ-6 שנים, VERSO טענה כי לאחר סיום ההסכם בינה לבין אופטיקנה, נוצר קשר ישיר בין אופטיקנה לעומר אדם וכי נעשה שימוש בשם ובסימן המסחרי שלה ללא אישורה. מנגד, אופטיקנה טענה כי הצדדים הסכימו להעביר אליה חלק מהזכויות במותג ולאפשר לה לייצר בבלעדיות מוצרים תחתיו.

מ-Cattleya נמסר: "פסק הדין הזה מדגיש את המחויבות שלנו לאמינות, לאיכות ולאופנה. ידענו שהצדק יעשה, אנו מברכים על החלטת השופט״.