חודשים אחרי האובדן, שחר רז שובר שתיקה: "אני מתגעגע"

אחרי מספר שבועות שבהם נעדר מהרשתות החברתיות, שחף רז חזר לעוקבים ושיתף בכנות בתקופה הלא פשוטה שעברה עליו. יוצא "האח הגדול", שהכיר בתוכנית את אשתו טליה עובדיה, זוכת העונה, סיפר על הדאגה לבריאותו של אביה, אך גם על ההתמודדות האישית שלו עם אובדן אמו.

"נעלמתי, אני יודע. האמת שנעלמתי אפילו לסטנדרטים שלי", פתח רז. "היו לנו כמה ימים לא פשוטים. כמו שטליה סיפרה, לאבא שלה היה איזה סיפור בריאותי, אבל נראה שהכול בסדר. תפוצצו ממש, שיהיה בריא".

"פתאום מגיעים הגעגועים"

בהמשך חשף רז כי כבר בשבוע שקדם לכך הוא חווה קושי אישי בעקבות הגעגועים לאמו. "אני מתגעגע לאמא שלי, וזה עדיין מאוד חי וקורה. זה מזכיר לי את זה בכל פעם שאני מצליח לשכוח", סיפר.

רז מספר כי עדיין קשה לו לשתף בהתמודדות: "עוד לא למדתי, ואני לא יודע אם אני רוצה ללמוד, איך לשתף את ההתמודדות עם האובדן ברמה הזאת. לפחות לא כשזה קורה, לא כשזה באמת משפיע עליי".

"הכול יכול להיות בסדר, ואז פתאום מגיעים געגועים או פלאשבקים מהשבועות האחרונים שבהם היא הייתה איתנו. הכול מגיע ביחד, לצד זה שאנחנו חיים - ויש עבודה, ויש ילד, ויש הכול", הוא משתף.

"לומדים לחיות לצד האובדן"

רז מתאר את ההבנה שהכאב לא נעלם, אלא הופך לחלק מהחיים: "ההתמודדות עם אובדן היא פשוט לחיות לצד זה. זה לא הולך לשום מקום. אני חי לצד זה והכול בסדר, ואז פתאום אתה מקבל איזה פיצוץ שמזכיר לך שזה ממש לא הלך לשום מקום. וזה מה שקרה עכשיו".