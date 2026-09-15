נערה בת 13 נפלה מגובה של 5 קומות באילת, מצבה קשה

אירוע קשה: נערה בת 13 נפלה מגובה של כ-5 קומות בתאונה שהתרחשה היום (שלישי) באילת. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים יוספטל.

לפי הודעת צוותי החירום, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד מרחק נגב בשעה 14:46 בצהריים. היא פונתה לבית החולים כשמצבה קשה, והיא סובלת מחבלה רב מערכתית.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א רוני זאבורה סיפר כי "כשהגענו למקום הבחנו בנערה כשהיא בהכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית בגופה לאחר שנפלה מגובה של כ-5 קומות, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ויציב".