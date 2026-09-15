רן דנקר מול אליאנה תדהר: התחרות הגדולה של הפסטיגל נחשפת

רן דנקר, אליאנה תדהר ( שי פרנקו, אור גפן )

אחרי שנחשפו השם, העלילה ושיר הנושא, עכשיו מגיע אחד החלקים הכי מסקרנים של "TOP SECRET פסטיגל": תחרות השירים. תשעה שירים מקוריים יתחרו השנה על אהבת הקהל, וכעת נחשפים לראשונה הצימודים ומספרי השירים - עם כמה חיבורים מסקרנים וגם כוכבים שינסו לעשות זאת לגמרי לבד.

אלה תשעת השירים שיתחרו השנה

את התחרות יפתחו ישראל אטיאס ודילן דרור עם שיר מספר 1. מיד אחריהם, בשיר מספר 2, יגיע החיבור של נועה אסטנג'לוב ועומר נודלמן, שמגלמים בפסטיגל את הצמד המוזיקלי "win".

בשיר מספר 3 תתמודד שירה זלוף לבדה, ואחריה יעלה שחר טבוך עם שיר מספר 4. עבור טבוך מדובר בחזרה מעניינת במיוחד לתחרות: בשנה שעברה הוא זכה במקום הראשון יחד עם עדן בן זקן והשיר "סוויץ'", והפעם ינסה לשחזר את ההצלחה - בסולו.

את שיר מספר 5 יבצעו יחד יניב סויסה ודניאל סטיופין, המוכרים כצמד ניסים ואנטולי, ואילו בשיר מספר 6 יתחרו הילי טולדנו ועידן תלם, שמגלמים בעלילה צמד כתבים מתחרים.

הזוכים מהעבר חוזרים לתחרות

עם שיר מספר 7 תעלה אליאנה תדהר, שסיימה בשנה שעברה במקום השלישי וכעת תנסה לטפס גבוה יותר בדירוג.

אחריה יגיע אמיר בנאי, זוכה "רוקדים עם כוכבים", שיתחרה לבדו עם שיר מספר 8.

אמיר ורומי ( צילום: שי פרנקו )

ומי שיסגור את הרשימה הוא רן דנקר עם שיר מספר 9. דנקר, שמגלם השנה את הנבל של הפסטיגל, מכיר היטב גם את תחרות השירים מהפסטיגלים של פעם - וכעת הוא חוזר אליה עם שיר משלו.

בסך הכול יתחרו השנה תשעה שירים מקוריים, חלקם בסולו וחלקם בצמדים, כשהקהל יהיה זה שיכריע בסופו של דבר מי מהם יזכה בתואר השיר של "TOP SECRET פסטיגל". בשלב הזה שמות השירים עצמם עדיין נשמרים בסוד, ובהפקה מבטיחים כי פרטים נוספים על השירים, היוצרים ומועד החשיפה שלהם יפורסמו בקרוב.