ינון מגל: "מי שעושה זאת משלם מחיר בקלפי"

ינון מגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

ינון מגל התייחס היום (שלישי) לעימות המתפתח בין השר איתמר בן גביר לראש הממשלה בנימין נתניהו, והזהיר את יו"ר עוצמה יהודית כי המריבה עם נתניהו עלולה לעלות לו במחיר פוליטי.

"בן גביר עושה טעות שהוא רב עם נתניהו. הנסיון מלמד שמי שעושה זאת משלם מחיר בקלפי", כתב מגל בחשבון ה-X שלו. דבריו של מגל מגיעים ברקע העימות בין עוצמה יהודית ללשכת ראש הממשלה, לאחר שבמפלגתו של בן גביר טענו כי נתניהו מעוניין להקים לאחר הבחירות ממשלה עם גדי איזנקוט, ולהשאיר את עוצמה יהודית מחוץ לממשלה.

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בעוצמה יהודית תקפו: "על ראש הגנב בוער הכובע. השיטה של לשכת רה״מ, מחד לשלוח מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, לצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות, ולהחרים הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומאידך להוציא הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה, הינה זלזול עמוק במצביעי הימין".

במפלגה הוסיפו וטענו כי נתניהו מעדיף את איזנקוט על פני בן גביר: "לצערנו, העובדה היא שנתניהו רוצה את איזנקוט בממשלה הבאה במקום בן גביר, אותו איזנקוט שחתם הסכם עודפים עם יאיר גולן. לא נתניהו ולא איזנקוט מכחישים את זה".

בעוצמה יהודית הפנו דרישה ישירה לראש הממשלה והוסיפו: "הגיע הזמן שנתניהו יתחייב פומבית שלא יישב עם גדי איזנקוט ויאיר גולן".