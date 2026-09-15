בן גביר לנתניהו: "הגיע הזמן שתתחייב לא לשבת עם איזנקוט וגולן"

השר איתמר בן גביר, פנה היום (שלישי) לראש הממשלה נתניהו, ברקע הדיווחים לפיהם נתניהו "הרגיע" אותו והבטיח שלא יקים ממשלה ללא 'עוצמה יהודית', ודרש מנתניהו התחייבות.

בהודעה מטעם עוצמה יהודית נמסר: "על ראש הגנב בוער הכובע. השיטה של לשכת רה״מ - מחד לשלוח מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, לצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות, ולהחרים הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומאידך להוציא הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה, הינה זלזול עמוק במצביעי הימין.

לצערנו, העובדה היא שנתניהו רוצה את איזנקוט בממשלה הבאה במקום בן גביר - אותו איזנקוט שחתם הסכם עודפים עם יאיר גולן. לא נתניהו ולא איזנקוט מכחישים את זה. הגיע הזמן שנתניהו יתחייב פומבית שלא יישב עם גדי איזנקוט ויאיר גולן".