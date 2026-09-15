טלי גוטליב משיבה אש: "סביבת נתניהו משקרת"

טלי גוטליב ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה היום (שלישי) בחריפות את סביבת ראש הממשלה נתניהו, ברקע הדיווח לפיו נתניהו קיים שיחה איתה ועם השר בן גביר, במטרה "להרגיע" אותם ולמסור להם כי הוא ישלב את 'עוצמה יהודית' בממשלה הבאה.

בהודעה מטעם גוטליב נמסר: "לידיעת דוברת הליכוד - סביבת רה״מ פרסמה אתמול תידרוך שיקרי לפיו רה״מ שוחח עם השר בן גביר ואיתי ״והרגיע״ כי ישלב את עוצמה יהודית בממשלה הבאה. ובכן, לא היתה כל שיחה כזו!! סביבת נתניהו משקרת. סביבת נתניהו נבהלה מאמון הציבור בעוצמה יהודית ומהבנת הציבור שרק עוצמה יהודית עם 15 מנדטים תוביל לממשלת ימין, ומכאן התידרוך השקרי. שמחתי להביא זאת לידיעתך למרות שבהגינותך לא חזרת על שקר ׳שיחת ההרגעה׳ שלא היתה בין רה״מ לשר בן גביר וביני. ‏רק עוצמה יהודית חזקה תשמור על רה״מ בימין ותשמור על גוש הימין. בוחרי עוצמה יהודית החכמים והנבונים מבינים זאת".

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מוקדם יותר היום, מפלגת הליכוד מסרה הודעה זועמת, בתגובה לתדרוכים סביב השר בן גביר, לפיהם בן גביר חושש כי ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה רחבה עם גדי איזנקוט, וישאיר את 'עוצמה יהודית' בחוץ.

בהודעה מטעם הליכוד נמסר: "בן גביר- מספיק עם הבלוף. ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי. במקום המתקפות שלך על הליכוד, אנחנו ממליצים לך להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות".