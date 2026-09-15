דרישה מהשופט סולברג: פסול את פייגלין מהתמודדות לכנסת

משה פייגלין ( גילי יערי/פלאש90 )

מכון זולת לשוויון וזכויות אדם, יחד עם שר הביטחון והרמטכ״ל לשעבר משה (בוגי) יעלון, השרות והשרים לשעבר יעל גרמן ועמר בר־לב, פרופ׳ פרנסס רדאי והדיפלומט יורם בן זאב, הגישו היום (שלישי) לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מועמדותם של בצלאל סמוטריץ׳, משה פייגלין וצבי סוכות, ולמנוע את השתתפות רשימת הציונות הדתית בבחירות לכנסת ה־26.

הבקשה מגיעה בהמשך לבקשה שהוגשה אתמול בדרישה לפסול את רשימת עוצמה יהודית שתידון בועדה בשבוע הבא. זכות הטיעונים לגבי חברי הרשימה תשמר בעתירה לבית המשפט העליון כפי שקבע השופט סולברג. הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין גלעד ברנע וד״ר רינה ענתי, נסמכת על סעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת. לטענת המבקשים, מדובר במועמדים וברשימה שמעשיהם והתבטאויותיהם מלמדים על שלילת אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ועל הסתה שיטתית לגזענות. בעתירה מפורטת תשתית רחבה של התבטאויות, יוזמות ופעולות. בין היתר, מובאים דבריו של סמוטריץ׳ כי חברי הכנסת הערבים נמצאים בישראל “בטעות”, אמירתו כי הם אזרחי ישראל “בינתיים לפחות”, קריאתו להוציא את המפלגות הערביות מחוץ לחוק, תמיכתו בהפרדה בין יולדות יהודיות לערביות, ותוכניתו להחלת ריבונות ישראלית תוך שלילת השתתפות פוליטית מלאה מהפלסטינים. עוד מוזכרת קריאתו “למחוק את חווארה” וקידום מדיניות עידוד הגירה של פלסטינים מעזה.

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ביחס לפייגלין, העתירה מציגה דפוס מתמשך של התבטאויות המבחינות בין יהודים לערבים, לרבות שלילת זכות ההצבעה מערבים, אמירות בדבר “בני אדון” ו״בני שפחה״, וקידום רעיונות של כיבוש, גירוש והתיישבות בעזה. ביחס לסוכות, מפורטות בין היתר אמירותיו על מותם של “כמעט 100 עזתים” כעניין ש״לא מעניין אף אחד״, שלילת קיומה של מורשת פלסטינית, פעילותו בשדה תימן וניפוץ אנדרטה בכפר הפלסטיני מאדמא.

המבקשים מדגישים כי העתירה אינה מכוונת נגד עמדות ימניות, לאומיות או ביטחוניות כשלעצמן, אלא נגד דפוס מצטבר של דה־לגיטימציה לאזרחים ערבים, צמצום זכויותיהם הפוליטיות ופגיעה בעקרונות השוויון, שלטון החוק והדמוקרטיה.

לדברי מכון זולת: “הזכות להיבחר אינה רישיון להשתמש בדמוקרטיה כדי לפרק אותה מבפנים. סעיף 7א נחקק בדיוק כדי למנוע מהכהניזם ומהגזענות להפוך לכלי שלטוני לגיטימי. ועדת הבחירות חייבת להיות שומרת הסף של הדמוקרטיה הישראלית ולהותיר מחוץ לכנסת מי שפועלים באופן שיטתי נגד יסודותיה.”