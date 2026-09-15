הליכוד במתקפה נגד בן גביר: "מספיק עם הבלוף"

בן גביר ונתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

מפלגת הליכוד מסרה היום (שלישי) הודעה זועמת, בתגובה לתדרוכים סביב השר בן גביר, לפיהם בן גביר חושש כי ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה רחבה עם גדי איזנקוט, וישאיר את 'עוצמה יהודית' בחוץ. בהודעה מטעם הליכוד נמסר: "בן גביר- מספיק עם הבלוף. ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי. במקום המתקפות שלך על הליכוד, אנחנו ממליצים לך להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות".

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נזכיר כי על פי הדיווח הבוקר באתר 'ווינט', ראש הממשלה נתניהו, שוחח לאחרונה עם יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, ועם המועמדת שהוצבה במקום השני ברשימתו טלי גוטליב, והבטיח להם כי לא תוכנס מפלגה אחרת לקואליציה במקומם.

למרות ניסיונותיו של ראש הממשלה להרגיע את הגזרה, במערכת הפוליטית יש מי שמטילים ספק בהבטחות. חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה להתפתחויות וגיבתה את החששות בעוצמה יהודית: "בן גביר צודק, ראש הממשלה תמיד העדיף להישען על מפלגות שמאל ומרכז".