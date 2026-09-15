משה כורסיה תוקף את יוצרי נז"א: "צמד קופים, בוגדים מטונפים"

הסערה הסוערת סביב יוצרי הסרט "נז"א" מעלה הילוך, והפעם זהו הזמר ואושיית הרשת משה כורסיה שבוחר לא לשתוק. בסרטון חריף, יצא היום (שלישי) כורסיה נגד הבמאים שהציגו את לוחמי צה"ל כפושעי מלחמה מול העולם, והשתמש בזעם הציבורי הגורף כדי להצביע על תופעה מעניינת: האחדות הבלתי צפויה שהם הצליחו לייצר בציבור הישראלי.

בדבריו, הודה כורסיה ליוצרים באופן ציני על כך ששימשו כ"אויב משותף" שהצליח לחבר בין כל חלקי העם, דווקא בשיאה של תקופת בחירות מתוחה ויצרית. "מי האמין שכל מה שנזדקק לו כדי להתאחד זה צמד קופים?" תהה כורסיה, והוסיף כי השנאה המשותפת כלפי המעשה של היוצרים הצליחה לעורר מחדש תחושה של משפחה אחת מלוכדת, ברמה שלא נראתה במדינה מאז אירועי ה-7 באוקטובר.

לצד ה"תודה" הסרקסטית על הלכידות, כורסיה לא חסך במילים קשות וישירות. הוא כינה את הבמאים "בוגדים מטונפים" ו"בני בליעל", הצביע על הנזק התדמיתי האדיר שגרמו ללוחמים ולמדינה בזירה הבינלאומית, ואף קרא לשלול מהם את האזרחות הישראלית. את דבריו חתם באמירה נחרצת כי על הנזק שנעשה - היוצרים עוד יידרשו לשלם.