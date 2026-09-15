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הלכה ומנהג

הרבנות הראשית: זה הסכום שיש לתרום לכפרות

ערב יום הכיפורים תשפ"ז קובעים הרבנים הראשיים לישראל כי פדיון דמי כפרות השנה יהיה 30 שקלים (כולל מע"מ) אותם יש לתרום למוסדות תורה וחסד

14:12
1 תגובות
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פדיון כפרות (נתי שוחט/פלאש90)

ערב יום הכיפורים תשפ"ז קובעים הרבנים הראשיים לישראל את דמי פדיון כפרות להשנה.

במכתב מיוחד לקראת יום הכיפורים, קבעו הרבנים הראשיים לישראל, מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, ומרן נשיא מועצת הרבנות הראשית והרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר כי סכום פדיון הכפרות בכסף יעמוד השנה על כ-30 ₪ לנפש (כולל מע"מ) כספי הפדיון יינתנו למוסדות תורה וחסד.

לחצו על הקישור ותרמו פדיון כפרות לארגון 'יד לאחים'

מכתב הרבנים הראשיים (ללא)

בנוסף, הרבנים הראשיים קראו לומר בתפילות היום "אל מלא רחמים" לזכר הנופלים במלחמות ישראל. תפילה לרפואת הפצועים, להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

לחצו על הקישור ותרמו פדיון כפרות לארגון 'יד לאחים'

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רינה
לפני 4 דקות

חוצפה.בזמן הפדיון העוף בכסף מוסרים את. תרומה לנזקקים לארוחת הצום. לא לישיבות או ובתי ספר.
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