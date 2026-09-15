"אני הולך להיות אכזרי": אישום חמור נגד מטריד העיתונאית

פרקליטות המדינה הגישה אתמול (שני) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אודי איילון (48) מתל אביב, הנאשם בסחיטה באיומים, איומים, הטרדה ועבירות נוספות כלפי אשת תקשורת.

מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד אריאל גטניו מפרקליטות מחוז תל אביב עולה, כי בין איילון לאשת התקשורת היו יחסים עסקיים, שבמסגרתם היה איילון אמון על הפקת הרצאות בתשלום עבורה, אשר התפתחו בהמשך גם ליחסים חבריים.

כשנתיים לתוך הקשר, משלא היה שבע רצון מכמות תשומת הלב שקיבל ממנה, החל איילון לשלוח לה הודעות דרך הוואטסאפ, שבהן הוא מאיים עליה כי יפגע בפרנסתה ובשמה הטוב. בעקבות זאת, סירבה אשת התקשורת להמשיך להיפגש עימו וביקשה לסיים את הקשר העסקי והחברי איתו.

בתגובה, החל איילון לסחוט את אשת התקשורת באיומים באמצעות שליחת הודעות מאיימות נוספות, פרסום פוסטים ברשתות החברתיות ואף הגעה למקומות עבודתה במספר הזדמנויות, תוך איומים כי יפגוש במנכ"ל חברת החדשות שבה היא עובדת ובעמיתיה, ויחשוף בפניהם פרטים אודותיה, במטרה לגרום לה לחזור להיות איתו בקשר.

בין היתר כתב בהודעות ששלח לה: "את סיימת את הקריירה שלך. אגיע רחוק מאוד!! אני בקשר לא רע עם אנשים בכירים מאוד בעבודה שלך"; "אני הולך להיות אכזרי ברמה שלא חלמת עליה"; "אני לא יכול בלעדייך..."; כל זה אפס לעומת הנקמה שבוערת בי לנקום בך על זה שאת עקשנית ולא מוכנה לפתוח דף חדש...".