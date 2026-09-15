תיקון כפול: להתחיל לימוד יומי ולהרבות בצדקה 

רחבת הכותל המלאה בימי הסליחות ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

יום החולין השני של עשרת ימי תשובה חל השנה ביום שלישי, שעליו נאמר בסדר בריאת העולם הביטוי המפורסם "פעמיים כי טוב". לכן, מומלץ לקבל ביום הזה שני תיקונים טובים במסגרת ההכנות הרוחניות ליום הכיפורים וההשתדלות האישית והציבורית להרבות זכויות לפרט ולכלל ולהאיר את העולם בתורה ומעשים טובים.

לימוד דף יומי ( (יונתן זינדל/פלאש90) )

עוד לימוד יומי

בשנים האחרונות ישראלים רבים שאינם מגדירים עצמם דתיים או מסורתיים החלו ללמוד את "הדף יומי" בקבוצות ווטסאפ או במסגרות שונות בשכונותיהם ביזמה עצמאית בהשראת משפיעני רשת ומובילי דעת קהל שקדמו את תופעת הלימוד היומי הקבוע.

בנוסף, נמשכת ההצלחה בשטח של יוזמות וותיקות יותר כגון "ותן חלקנו" או סדר הלימוד השבועי הקבוע "חוק לישראל" שכבר הפך ליישומון (אפליקציה). שיטות לימוד מודרניות כאלה תפסו חזק את הצמאים לחכמה יהודית בארץ ובעולם, שפתאום גילו לתדהמתם שלעסוק בדברי תורה- בא להם! ולא רק ביום שלישי..

ההצעה המחזקת היומית: להוסיף מהיום ללימוד היומי הקבוע עוד קומה! אתם כבר לומדים דף גמרא, או משנה או הלכה יומית? תחליטו היום להוסיף לזה עוד לימוד!.

למשל, פסקה מספר מוסר כגון "מסילת ישרים" או "אורחות צדיקים" או התחלת לימוד בחברותא "שערי תשובה" לרבנו יונה שנחשב לספר חובה בעשרת ימי תשובה. לאלו שאינם מתייראים מעצמת הקדושה אפשר גם ללמוד לבד את "אורות התשובה" של הראי"ה קוק זצ"ל עם פירושים שונים או לעסוק בפרשנות של רבנים בימינו לספר "תניא" או "הזוהר". עליית המדרגה בלימוד תהפוך באמת את יום שלישי לפעמיים כי טוב, שהרי על התורה נאמר :“טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".

צדקה מעבירה את רוע הגזרה ( שאטרסטוק )

עולם חסד יבנה

שלושה דברים מודגשים בבתי הכנסת בימים הנוראים ונאמרים בצעקה על ידי הציבור:

תשובה, תפילה וצדקה.

הצדקה היא המעשה החשוב בתקופת החגים כי גם העניים והנזקקים צריכים לאכול כל יום כדי להתקיים, ובעבר בעיירות היהודיות הגדולות היה ספר חוקים מחייב לאנשי המקום לייסד קרן צדקה שתאפשר לעניי האזור לחגוג כראוי את כל החגים ושיהיה לכם לכל הפחות צרכי סעודה בסיסיים כיין ולחם ותבשיל מוכן. בימינו, אגודות החסד והצדקה הגדולות והקטנות עובדות שעות נוספות בתקופת החגים וזקוקות לעזרה ולתרומות שהופכות בשטח לארוחות חג ומביאות שמחה וברכה למשפחה שדרכה הכלכלית לא צלחה.

אורזים חבילות למשפחות נזקקות ( רשתות חברתיות )

במסגרת התיקון המעשי של יום שלישי בשבוע של עשרת ימי תשובה כדאי ורצוי (במידה והדבר אפשרי כלכלית כמובן וללא כניסה לחובות גדולים ומיותרים) להכפיל את התרומה לצדקה: מי שנותן שלושה שקלים שייתן שישה, ומי שיכול לתת עשרה שייתן עשרים.

כך תהיה לאדם המעניק שמחת חג לאחרים תחושה מרוממת מעשיית "פעמיים כי טוב", וקבלת ההחלטה דווקא בעשרת ימי תשובה תהיה בבחינת "מה הוא רחום אף אתה רחום" ובזכירת הכלל היהודי הידוע: "כי אמרתי עולם חסד יבנה".