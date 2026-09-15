כשטוויל פדיחה ואבו טבלה יצאו מדעתם בשומרון

סרטון השנה החדשה של מועצת שומרון הפך היום (שלישי) לוויראלי, לאחר שצבר עשרות אלפי צפיות בתוך שלושה ימים. במרכז הסרטון עומדים אבו טבלה, בגילומו של יוני שרון, וטוויל פדיחה, בגילומו של נועם יעקובסון, שמנסים להבין מה התרחש בשומרון במהלך השנה האחרונה.
ככל שהשניים נחשפים לעוד בנייה, יישובים, חוות וכבישים, הם מאבדים את העשתונות. בשלב מסוים הם פונים לראש מועצת שומרון יוסי דגן ושואלים אותו: "יוסי, מה קורה כאן? גם לפה באתם להתנחל?".
אבו טבלה ממשיך ומתפרץ לעבר דגן: "אני גם עצבני מה עושים פה בשומרון. 'זה בונים חופשיים', חופשי בונים. כל אחד לוקח בזנט, יש לו חווה, וגם בונים בתים לגובה, כבישים חדשים, הכל פרש. יוסי, מה קורה בונים כל כך הרבה, תבנו פחות?".
דגן לא נבהל מהדרישה והשיב: "איזה פחות? אנחנו בתנופה אדירה, 40 חוות, 19 יישובים חדשים עולים רק בצפון השומרון, יישובים רבים בדרך, אלפי יחידות דיור ועוד המון המון הרחבות".
הסרטון ממשיך משם לסיכום הפעילות בשומרון. השניים עוברים על הקמת אלפי יחידות דיור, כבישים ותשתיות חדשות, מוסדות חינוך והשקעה של עשרות מיליוני שקלים במערכת החינוך במסגרת תוכנית החומש החדשה.
גם החזרה לחומש, שא־נור, גנים וכדים לאחר 21 שנה נכנסת לרשימה, לצד הפעילות התרבותית והגעתם של אמנים מובילים להופעות בשומרון. כל פרט חדש רק מגביר את התסכול של אבו טבלה וטוויל פדיחה, שמתקשים לעמוד בקצב.
בסוף הסרטון דגן כבר עובר ליעד הבא ומסמן את הריבונות.
"השנה האחרונה הייתה שנה של תנופה אדירה בשומרון", מסר דגן. "החלטנו לספר את זה הפעם עם קצת הומור, דרך 'אבו טבלה וטוויל פדיחה', שמנסים להבין מה קורה כאן ולא מצליחים לעמוד בקצב. עשינו הרבה, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך. יש לנו עוד הרבה לבנות, ליצור ולפתח בשנה הקרובה, וגם ריבונות להביא. שנה טובה מהשומרון!".
היחידים שאיבדו את הדעת הם העסקנים בשומרון! סמוטריץ' גוזר קופון יח״צ ממנופים ומממן משתמטים בזמן שהמילואימניקים קורסים