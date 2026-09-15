כשטוויל פדיחה ואבו טבלה יצאו מדעתם בשומרון

סרטון השנה החדשה של מועצת שומרון הפך היום (שלישי) לוויראלי, לאחר שצבר עשרות אלפי צפיות בתוך שלושה ימים. במרכז הסרטון עומדים אבו טבלה, בגילומו של יוני שרון, וטוויל פדיחה, בגילומו של נועם יעקובסון, שמנסים להבין מה התרחש בשומרון במהלך השנה האחרונה.

ככל שהשניים נחשפים לעוד בנייה, יישובים, חוות וכבישים, הם מאבדים את העשתונות. בשלב מסוים הם פונים לראש מועצת שומרון יוסי דגן ושואלים אותו: "יוסי, מה קורה כאן? גם לפה באתם להתנחל?".

אבו טבלה ממשיך ומתפרץ לעבר דגן: "אני גם עצבני מה עושים פה בשומרון. 'זה בונים חופשיים', חופשי בונים. כל אחד לוקח בזנט, יש לו חווה, וגם בונים בתים לגובה, כבישים חדשים, הכל פרש. יוסי, מה קורה בונים כל כך הרבה, תבנו פחות?".

דגן לא נבהל מהדרישה והשיב: "איזה פחות? אנחנו בתנופה אדירה, 40 חוות, 19 יישובים חדשים עולים רק בצפון השומרון, יישובים רבים בדרך, אלפי יחידות דיור ועוד המון המון הרחבות".