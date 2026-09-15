שורדת השבי ליוצר נז"א: "אף מחבל לא היה מרחם עליך"

סערת הזכייה של הסרט "נזק אגבי" (נז"א) בפסטיבל ונציה ממשיכה לעורר תגובות נסערות, והפעם מצידה של מי שחוו על בשרן את גיהנום השבי. שורדת השבי לירי אלבג פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה מתקפה חריפה וישירה נגד יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, תוך שהוא פונה אליו ישירות ומשקף לו את המציאות מול ארגון הטרור חמאס.

אלבג התייחסה לשירותו הצבאי של יוצר הסרט, שהשתחרר כעבור שבועיים בלבד מסיבות פוליטיות ואישיות. "אתה יודע שגם אם היית רק שבועיים בצבא והשתחררת בגלל העמדות הפוליטיות שלך – אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה? וכנראה שהיו מתעללים בך על היותך חייל", כתבה.

היא המשיכה ושאלה בסרקזם נגד האשליות, כדבריה, לגבי גישת המחבלים: "אתה מבין שב-7 באוקטובר, אם היית נמצא בעוטף, אף אחד מהמחבלים לא היה עוצר ואומר: 'היי תעזבו אותו, הוא בסדר - בואו לא פוגעים'? או שאולי היית פשוט מצטרף ל'מאבק לשחרור פלסטין' ופוגע ببני העם שלך?"

"אנחנו ממש לא חולקים את אותו הדם"

בהמשך הסטורי החריף, אלבג הודתה כי שקלה להשתמש בביטוי "דם מדמך", אך חזרה בה בעקבות הפער הנתפס בעיניה בינה לבין יוצרי הסרט: "רציתי לכתוב בהתחלה 'דם מדמך', אבל אז נזכרתי שאנחנו ממש לא חולקים את אותו הדם. ומזל!!!!!!!!!!!!!!! איכס גועל נפש. מכרתם את העם שלך עבור אנשים שמייחלים למותך, ועל זה אין מחילה".

את דבריה חתמה אלבג בקריאה תוקפנית לגבי אזרחותם של היוצרים במדינה: "איך לעזאזל יש לאנשים כאלו אזרחות פה?!?!?! להטיס אותם על טיל מהמדינה שלנו".