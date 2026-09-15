יהודה שלזינגר ללא מעצורים: "צריך לרדוף אותם, אסור לתת להם דקה"

העיתונאי יהודה שלזינגר, יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה וחסרת מעצורים נגד יוצרי הסרט נז"א.

יובל אברהם ורחל שור לא המציאו כלום, תרגיל ידוע ומוכר בכל מגמת תקשורת. תלכלך על ישראל וצה"ל ותזכה למחיאות כפיים. מדהים, וואו, איך חשבתם על זה לבד?! ממש חדשני. עשו את זה לפניכם רק כמה רוטטי צומי שזקוקים לחיבוק".

פה עבר שלזינגר לדבר על מה צריך לעשות איתם: "תראו, עם האנשים האלו אין מה לדבר. תקציבים הם לא לוקחים או מקבלים מאיתנו, זה לא מזיז להם. לשלול אזרחות זה צעד חמוד אבל בקטנה, יש לי רעיון יותר טוב, משהו שאפילו עבד פה בעבר.

לרדוף אחריהם. לרדוף אותם, לא לתת להם מנוח. אם רק יעזו להניח את כף רגלם המזוהמת בישראל, אסור לתת להם דקה, מחוץ לבתיהם, מחוץ לעבודה, בבתי הפקה ובבילויים. מחאה חוקים ולגיטימית".

עוד הוסיף שלזינגר: "צריך להרים את הכפפה, סיירת של יהודים בארץ ובחו"ל, להראות לשניים ובעיקר לבאים אחריהם של-25 דקות של מחיאות כפיים מאנטישמים בעולם, יש מחיר כבד".