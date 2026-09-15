המצטרף החדש לאיזנקוט מטיל פצצה: "הוא כמובן מוזמן לממשלה"

המצטרך למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, שאול מרידור, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm והתייחס לאפשרות שסמוטריץ' יצטרף לממשלה תחת איזנקוט.
מרידור התייחס לאפשרות שסמוטריץ' יצטרף לממשלה תחת איזנקוט והסביר: "אנחנו לא עסוקים בפסילות. כל מפלגה ציונית ממלכתית שתעמוד בתנאים שלנו, אנחנו נזמין אותה. יהיו לנו קווי יסוד. אם סמוטריץ' יעמוד בקווי היסוד של ישר! - אהלן וסהלן. קווי היסוד שלנו למשל יעשו מדיניות הפוכה לחלוטין ממה שהוא עושה ביו"ש.
סמוטריץ' מסכן את המפעל הציוני ואת המדינה היהודית והדמוקרטית - אנחנו לא נפעל ככה. אם סמוטריץ' מבין שהוא עשה טעות קשה ורוצה לשנות את המדיניות שלו לקווי היסוד שלנו אז הוא כמובן מוזמן לממשלה. האם הסיכוי שזה יקרה הוא גבוה? זה תלוי בו. אנחנו נקים ממשלה, אנחנו נזמין כל מפלגה ציונית-ממלכתית שתתאים לקווי היסוד שלנו להצטרף. אם הוא יחזור בתשובה אנחנו יותר מנשמח לארח אותו".
בנוסף הוא התייחס לאפשרות של רוטציה על רקע חוסר ההכרעה בין הגושים בסקרים: "רוטציה זה פתרון מאוד גרוע לבעיה שאפשר לפתור דרך בחירות. אנחנו הולכים לקלפי, לבוחרים, כדי לשכנע אותם להצביע לנו. אני חושב שאפשר להביא יותר מ-61 מנדטים ציוניים ממלכתיים, זה התפקיד שלנו, אנחנו נעשה הכול כדי להחליף את נתניהו, אנחנו חושבים שהוא עשה נזקים רבים לישראל, האחריות שהוא ממאן לקחת אבל היא שלו על ה-7 באוקטובר, הפילוג והשיסוע, הדרת המשתמטים והפקרת המשרתים. רוטציה אינה על הפרק - נתניהו צריך ללכת הביתה".
סמוטריץ' לא ראוי לשום מקום בהנהגה הציונית! כאישה של מילואימניק ואמא לחיילים קשה לראות איך הוא מעביר כספים למשתמטים ומפקיר את המשרתים, חובה להקים עכשיו ממשלת תיקון לאומית ערכית!