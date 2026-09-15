ינון מגל מתפוצץ: "צריך לבדוק את האירוע הזה"

ינון מגל ( (צילום: אריה ליב אברמס / פלאש90) )

נון מגל התייחס היום (שלישי) בשידור ב־103FM לסערה סביב הסרט "נז"א", ודחה את הטענות שלפיהן ישראל כשלה בכך שלא השיגה עותק ממנו. לצד זאת, מגל הבהיר כי יש לבדוק את האירוע ואת ריאיונות החיילים שהשתתפו בסרט.

"אני שומע שאומרים ש'ישראל כשלה בהשגת העותק', סיירת מטכ"ל הייתה צריכה להשיג את העותק?", שאל מגל. "מה ישראל הייתה צריכה לעשות, כולכם גאונים. תפסיקו לקשקש, לבלבל את המוח. ראיינו חיילים, צריך לבדוק את האירוע הזה". מגל הפריד בדבריו בין שתי הטענות שעלו סביב הסרט. את הביקורת על כך שישראל לא הצליחה להשיג את העותק הוא דחה ולעג לציפייה שהמדינה הייתה אמורה לפעול לשם כך. עם זאת, הוא לא ביטל את עצם הצורך בבדיקה בעקבות ריאיונות החיילים. הדברים נאמרו לאחר שהרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים התייעצות מיוחדת בנושא הסרט בהשתתפות בכירי צה"ל. זמיר אמר כי מדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל, והדגיש כי צה"ל פועל בהתאם לדין הבינלאומי.

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בהתייעצות השתתפו בין היתר סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים איציק כהן, הפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, מפקד חיל האוויר עומר טישלר, מפקד יחידת 8200 ודובר צה"ל אפי דפרין.

בסיום הדיון הנחה הרמטכ"ל את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו. כעת מגל מצטרף לקריאה לבדוק את השתתפות החיילים, אך דוחה את הטענה שישראל הייתה צריכה להשיג בעצמה עותק מהסרט.