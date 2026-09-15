משרד הבריאות באזהרה לתושבי כרמיאל

בגלל תוצאות חריגות, משרד הבריאות מודיע על הצורך בהרתחת מים בעיר כרמיאל.

באזהרה דחופה שיצאה הבוקר, מודיע משרד הבריאות כי חלה חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים בעיר כרמיאל, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות.

עם זאת, ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה (הורדת מים בשירותים ושטיפת כלים). הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה.

ראש העיר משה קונינסקי: "אני מבקש מהתושבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. אנו פועלים מול הגורמים המקצועיים כדי לברר את מקור החריגה ולטפל בנושא. העירייה סיפקה היום מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. מערכת החינוך בעיר תפעל מחר כסדרה. נמשיך לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים."

בעירייה ביקשו להבהיר: מכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים ומערכות סינון ביתיות אינם מחליפים הרתחה. יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, גם לאחר סינון.