"תבדקו את עצמכם": מאיה ורטהיימר על הפחד הכי גדול בהריון

היא רגילה לשתף את חיי היומיום שלה בחיוך, בהומור ובאנרגיה מתפרצת, אבל סדרת סטוריז שהעלתה מאיה ורטהיימר לחשבון האינסטגרם שלה חשפה צד אנושי, חשוף וחשוב הרבה יותר. בטקסט פתוח ונטול פילטרים, שיתפה ורטהיימר בתובנות שהציפו אותה.

"דיברתי אתמול בלילה עם חברה וקלטתי שאני כל הזמן מרצה ומבזבזת מלא אנרגיה כי אני רוצה שכולם יאהבו אותי," שיתפה ורטהיימר בעודה מתעדת את עצמה. "אני מפחדת. אני מפחדת שלא יאהבו אותי, אני מפחדת שאני אישה בת 36 בהריון, וכל אישה חווה את זה איפשהו, לא? אז אני פועלת מפחד במקום לפעול מתוך אהבה."

מה שהחל בזיהוי של דפוס המרצה, הפך לקריאה מעוררת השראה עבור מאות אלפי עוקביה להתבוננות פנימית וללקיחת אחריות על החיים.

ורטהיימר לא הסתפקה רק בשיתוף התחושות, אלא הציעה מנגנון פעולה פרקטי להתמודדות עם המחסומים והחששות שמנהלים אותנו ביום-יום:

קחו אחריות: "קחו אחריות על החיים שלכם, עם שלכם וזה רק בידכם."

"קחו אחריות על החיים שלכם, עם שלכם וזה רק בידכם." עיקרון ה-5 שניות: "תספרו עד 5 ותעשו, בלי לתת למחשבות ולפחד לשתק."

"תספרו עד 5 ותעשו, בלי לתת למחשבות ולפחד לשתק." אקטיביות משחררת: "תפעלו! פעולה משחררת."

"תפעלו! פעולה משחררת." בדיקה עצמית: "האם אתם פועלים מאהבה או מפחד?!"

ורטהיימר חתמה את הווידוי בנימה אופטימית ומלאת חמלה עצמית, כשרשמה לעצמה ולעוקביה תזכורת חשובה: "והמטרה שלי – היא לפעול מאהבה, ולכן כך יהיה."