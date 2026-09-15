זריקת הרזייה (אילסוטרציה) ( Alones / שאטרסטוק )

טרגדיה קשה הסתיימה בפינלנד כשאוליביה אוראס, כוכבת רשת בת 27, מתה בבית החולים שלושה ימים לאחר שהגיעה לביצוע שאיבת שומן במרפאה פרטית בהלסינקי. אוראס, שהפכה לכוכבת רשת כבר בגיל 14, איבדה את הכרתה כבר בשלב האלחוש לפני הפרוצדורה, ומאז לא התעוררה.

על פי הדיווחים, אוראס הגיעה למרפאה הפרטית בסוף אוגוסט האחרון לביצוע שאיבת שומן, פרוצדורה קוסמטית שנחשבת שגרתית אך טומנת בחובה סיכונים משמעותיים. במהלך שלב ההרדמה התפתחו סיבוכים חמורים שגרמו לאובדן הכרה, ולמרות מאמצי הצוות הרפואי, מצבה הלך והחמיר עד שנפטרה כעבור שלושה ימים. המשטרה הפינית פתחה בחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות חמורה, ורשות הפיקוח על שירותי הבריאות במדינה השעתה את פעילות המרפאה הפרטית בה בוצעה הפרוצדורה. החקירה תבחן את נסיבות המקרה, את הליכי ההכנה לניתוח ואת הטיפול שניתן לאוראס במהלך הסיבוך הרפואי. ד"ר אלכס לבנברג, מומחה בכירורגיה פלסטית ממכבי אסתטיקה, הזהיר בעקבות המקרה: "שאיבת שומן אינה פרוצדורה שחפה מסיבוכים. אנשים יכולים למות". לדבריו, למרות שמדובר בפרוצדורה נפוצה, היא כרוכה בסיכונים של הרדמה, דימום, זיהומים ותסחיפים שומניים שעלולים להיות קטלניים. התופעה המדאיגה של ניתוחים קוסמטיים המקרה הטרגי של אוראס מצטרף לשורה של מקרים דומים ברחבי העולם, המעלים שאלות קשות לגבי הבטיחות של פרוצדורות קוסמטיות. בשנים האחרונות גדל באופן משמעותי מספר האנשים הפונים לפתרונות מהירים להרזיה ולעיצוב הגוף, לעיתים מבלי להבין את הסיכונים הכרוכים בכך. רק לאחרונה הזהיר משרד הבריאות בישראל מפני תכשיר הרזיה מסוכן המכיל חומר תרופתי אסור, לאחר שצעיר אושפז עם כאבים בחזה ודופק מהיר. גם זריקות ההרזיה הפופולריות מעוררות חששות בקרב מומחים, שמזהירים מפני הפיכתן ל"לייף סטייל" מסוכן.

התכשיר להרזיה שמכיל חומר מסוכן ( משרד הבריאות )

מומחי בריאות ממליצים לכל מי ששוקל פרוצדורה קוסמטית לבדוק היטב את האפשרויות, לוודא שהמרפאה מורשית כדין, שהרופא מוסמך ומנוסה, ולהבין את כל הסיכונים הכרוכים בפרוצדורה. חשוב לזכור שכל התערבות רפואית, גם אם היא נחשבת "קוסמטית", טומנת בחובה סיכונים בריאותיים אמיתיים.

משפחתה וחבריה של אוליביה אוראס מתאבלים על מותה הטרגי של הצעירה, שהחלה את דרכה ככוכבת רשת כבר בגיל צעיר והפכה לדמות מוכרת בפינלנד. תוצאות החקירה המשטרתית צפויות להתפרסם בחודשים הקרובים.