נדל"ן, אילוסטרציה | ( נדל"ן, אילוסטרציה | צילום:גילי יערי/ פלאש 90 )

אחרי שנים של עליות מטורפות במחירי הדיור שהפכו את רכישת דירה לחלום רחוק עבור משפחות רבות בציבור הדתי-לאומי ובכלל, נראה שהשוק מתחיל להראות סימני התמתנות. מדדים חדשים שפורסמו לאחרונה מצביעים על ירידה קלה במחירים, ובכירים בעולם הנדל"ן מעריכים כי המגמה תימשך.

המדד האחרון שפורסם לחודש אוגוסט מראה כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2% בהשוואה לחודש הקודם. אמנם מדובר בירידה צנועה, אך היא מצטרפת למגמה של התמתנות שהחלה בתחילת 2025. בשנה האחרונה עלו מחירי הדירות רק ב-1.6% - שיעור נמוך משמעותית לעומת העליות החדות שנרשמו בשנים קודמות. ראש עיריית ירושלים משה ליאון, שהתראיין לאחרונה לסרוגים, היה נחרץ בתחזיתו. כשנשאל האם כדאי לקנות דירה עכשיו או להמתין, השיב: "ההיגיון אומר שתחכה שנה-שנתיים והמחירים ירדו". ליאון הסביר כי ליזמים יש כיום מרווח שמאפשר להם להפחית מחירים, והוסיף: "אני מאמין שבטוח מחירי הדירות לא יעלו בשנים הקרובות". במשחק אסוציאציות בסוף הריאיון, כשנאמרו לו המילים "מחירי הדיור", ליאון הסתפק במילה אחת: "ירדו". לדבריו, "בתור רואה חשבון אני אומר לך שזה לא יימשך. לדעתי המחירים יהיו בכיוון ירידה. כמובן, זו לא נפילה - אנחנו מדברים על ירידות, התמתנות מחירים".

משה ליאון בראיון ( אולפן סרוגים )

המשבר המבני בשוק הדיור

מחקר מקיף של מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי חושף את עומק המשבר. בין השנים 2000 ל-2022 עלו מחירי הדירות בישראל בכ-130%, בעוד שההכנסה נטו של משקי הבית עלתה בכ-45% בלבד. באותה תקופה עלה שכר הדירה בכ-40%. המשמעות ברורה: רכישת דירה התרחקה משמעותית מהישג ידם של ישראלים רבים.

המחקר מצביע על כשל מבני במשק: מצד אחד, מספר משקי הבית גדל בקצב מהיר יותר מקצב הבנייה. מצד שני, תמהיל הדירות שנבנות אינו תואם את מבנה האוכלוסייה. נתונים מראים כי בעשור האחרון רק כ-16% מכלל הדירות החדשות שנבנו בישראל היו דירות קטנות בנות 2-3 חדרים, בעוד שהביקוש לדירות כאלה גדל.

הבעיה חריפה במיוחד עבור משפחות צעירות מהציבור הדתי-לאומי. רבים מוצאים את עצמם נאלצים לבחור בין מחירים מופקעים בירושלים ובמרכז, לבין מעבר ליישובי פריפריה. אפילו בערים כמו קריית גת, שנחשבת לעיר עתיד עבור הציבור החרדי והדתי-לאומי, המחירים עדיין מהווים אתגר משמעותי.

משבר הדיור בישראל ( אילוסטרציה (צילום: Gili Yaari / Flash90) )

קולות מהשטח

הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן, זעק כבר לפני מספר שנים על האדישות של הציבור הדתי-לאומי למשבר. "צריך להיות מיליונר כדי להשיג דירה", אמר בכנס שעסק במשנת הרב קוק. "שני חדרים ברמת גן – שלושה מיליון. אפשר ללכת להתיישבות, אבל גם שם כבר אי אפשר להשיג דירה מסודרת".

הרב אריאל תהה בקול רם: "איפה אנחנו?! למה אנחנו לא נושאים את דגל החברה בראש? אומרים לי שאי אפשר ללכת להפגנות במוצאי שבתות של קיץ, כי השבת יוצאת בשמונה וחצי, וההפגנה מתחילה בשמונה. אבל חסרים ימים אחרים בשבוע כדי להפגין? אי אפשר להקים אהלי מחאה?"

שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף הבטיח בכניסתו לתפקיד: "יש לנו חובה לכל הזוגות הצעירים מכל המגזרים – ללא הבדל דת, גזע או השקפה. לא נהיה סקטוריאליים ולא מגזריים. בעיית הדיור משותפת לכולם ונפעל בעז"ה לסייע לכולם".

האם אכן מגיעה הירידה המיוחלת במחירי הדיור? הנתונים מראים התמתנות, אך רק הזמן יגיד אם מדובר במגמה ארוכת טווח או בהפוגה זמנית. בינתיים, משפחות רבות ממשיכות להתמודד עם אחד האתגרים הכלכליים הקשים ביותר של החיים בישראל.