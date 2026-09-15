מגישת ערוץ 14 חושפת איך גוזרים עלינו קופון בישראל

מגישת ערוץ 14, ליטל שמש, שותקת לא מעט כשהיא באולפן, אך הפעם יוקר המחיה בישראל הצליח להוציא אותה משלוותה. במהלך ביקור בחו"ל, נתקלה שמש בסניף של רשת המאפיות הצרפתית המוכרת "מייסון קייזר" – רשת שפועלת במקביל גם בישראל – והחליטה לבדוק מקרוב את המחירים שמשלמים הצרכנים מעבר לים.

התוצאה, כפי ששיתפה בעמוד האינסטגרם שלה, היתה מקוממת במיוחד. בסטורי שהעלתה מוויטרינת המאפייה היום (שלישי), הציגה שמש סנדוויצ'ים טריים במחירים של החל מ-3.50 ועד 4.90 אירו – כ-15 שקלים בלבד לכריך.

"מייסון קייזר, רשת המאפיות הצרפתית שמוכרת גם בארץ", כתבה שמש בסטורי שהעלתה. "בכריתים: סנדוויצ'ים ב-15 שקלים, בארץ פי 2.5".

הסרטון והתמונה שהעלתה שמש הציתו מחדש את הדיון הסוער סביב פערי המחירים הבלתי נתפסים בין ישראל לאירופה. בעוד שברשתות ובתי הקפה בישראל כריך בסיסי מגיע בקלות למחיר של 35 עד 40 שקלים, מעבר לים אותה הרשת בדיוק מצליחה למכור את אותו המוצר במחיר נגיש לכל כיס – מבלי להתפשר על האיכות.

גולשים רבים מיהרו לשתף את הפוסט של המגישה, כשהם מחזקים את דבריה ומביעים תסכול עמוק מהעובדה שהצרכן הישראלי ממשיך לשלם מחירים מופקעים על מוצרי צריכה בסיסיים.