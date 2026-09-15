הסעודים חוטפים: התרעות במכה; אזעקות בג'דה

החות'ים ממשיכים להשפיל את הסעודים. בשעה האחרונה נשמעו התרעות לירי טילים לעבר העיר מכה - העיר הקדושה לאיסלאם. במקביל נשמעו אזעקות בעיר ג'דה, כ-70 קילומטר מערבית על חופי ים סוף.
מדובר על ירי טילים בטווח בינוני של 680 קילומטרים, שיורים החות'ים מצפון תימן לעבר נקודות אסטרטגיות בערב הסעודית. מדובר בטילים לטווח קצר יותר מאשר הטילים שירו החות'ים לעבר ישראל (2,200 קילומטר), ויש להם במחסנים מאות ואולי גם אלפים, שיכולים להטריד את הסעודים.
בשבועיים האחרונים פתחו החו'תים במתקפה משולבת על הכוחות הנאמנים לערב הסעודית בתימן - השלטון הרשמי ששולט בדרום ובמזרח המדינה והצליחו לכבוש שטחים עד מיצרי באב אלמנדב.
במקביל, יורים החות'ים לעבר יעדים בערב הסעודית, שנראית חסרת אונים. התימנים השיעים פגעו בצינור הנפט המוביל ממזרח למערב, ועוקף את מיצרי הורמוז ואת מיצרי באב אל מנדב, ופגעו ביכולת האספקה הסעודית.
יורש העצר הסעודי, מחמוד בן סלמן מחפש סיוע בינלאומי, ובינתיים נראה שלמרות הכסף הגדול שיש לו, אף אחד לא מוכן לבוא לעזרתו.
כי בן סלמן מנייק, מגיע לו