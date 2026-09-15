הסעודים חוטפים: התרעות במכה; אזעקות בג'דה

אזעקות בערב הסעודית ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

החות'ים ממשיכים להשפיל את הסעודים. בשעה האחרונה נשמעו התרעות לירי טילים לעבר העיר מכה - העיר הקדושה לאיסלאם. במקביל נשמעו אזעקות בעיר ג'דה, כ-70 קילומטר מערבית על חופי ים סוף.

מדובר על ירי טילים בטווח בינוני של 680 קילומטרים, שיורים החות'ים מצפון תימן לעבר נקודות אסטרטגיות בערב הסעודית. מדובר בטילים לטווח קצר יותר מאשר הטילים שירו החות'ים לעבר ישראל (2,200 קילומטר), ויש להם במחסנים מאות ואולי גם אלפים, שיכולים להטריד את הסעודים.

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