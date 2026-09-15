מביך: התגובה של ארגון העיתונאים לסרט נז"א

‏ארגון העיתונאים והעיתונאיות, גיבה היום (שלישי) את יוצרי הסרט נז"א. בהודעה מטעמם נמסר כי "הארגון מצטרף לארגוני היוצרים בהבעת זעזוע מהתגובות האלימות והאיומים נגד יוצרי הסרט ״נז״א״.

חופש הביטוי נועד לאפשר דיון דווקא בדעות, עמדות ואמירות המאתגרות את השיח ואת המוסדות השונים. בלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה, ובלי דמוקרטיה מדינת ישראל לא תשרוד".

ברשת פחו התחברו לתגובה של הארגון ותקפו אותו בחריפות: "חופש הביטוי אינו מוחלט והסייגים לו הוא איסור על הטעיה ולשון הרע. עם כל הכבוד התגובה שלכם מגוחכת שהרי לא צפיתם בסרט. זה סרט תעמולה ולא סרט שבא לעורר דיון ולכן זכה למחיאות כפיים בסגנון צפון קוריאה מאנטישמים מוצהרים נאצים בארון ויהודונים חלשים מתנצלים ושקרנים ששונאים את עצמם.בוז לכם".

עוד הגיב אחד הגולשים: "סליחה לא הבנו, הזעזוע שלכם הוא נגד העמדות של הציבור על הסרט, ולא על עלילת הדם של הבוגדים? להפוך את הלוחמים והטייסים שלנו למפלצות, זה חופש ביטוי? הם בוגדים הבנתם בוגדים וכל השאר הוא טירוף של מחנה השנאה".