 "אל תרוצו ללמוד תכנות", המקצועות שחוזרים למרכז הבמה

במשך שנים מדעי המחשב נחשבו למסלול מבוקש בדרך למשכורת גבוהה ולקריירה יציבה. אלא שהכניסה להייטק נעשתה קשה יותר, כלי AI כבר מבצעים חלק ממשימות הקוד, ובמקביל גובר הביקוש לאנשי מקצוע בתחומי החשמל, המיזוג, האינסטלציה והתחזוקה. מהנדס התוכנה אטילה ואגו קורא לצעירים לבחון מחדש את המסלול המקצועי שלהם.

במשך יותר מעשור צעירים בישראל שמעו מסר כמעט קבוע: רוצים מקצוע מבוקש ומשכורת גבוהה? לכו להייטק. מדעי המחשב, סייבר והנדסת תוכנה הפכו למסלולים מבוקשים באוניברסיטאות ובמכללות, וקורסי תכנות קצרים הבטיחו לא פעם כניסה מהירה לענף. השכר הגבוה בחלק מחברות הטכנולוגיה, התנאים והאפשרות להתקדם במהירות הפכו את התחום למטרה עבור צעירים רבים.

אלא שבשנים האחרונות התמונה השתנתה. אטילה ואגו, מהנדס תוכנה ותיק, פרסם מאמר שבו הוא קורא לצעירים לא לבחור בתכנות מתוך הנחה שמדובר בכרטיס בטוח לקריירה. לדבריו, מי שאוהב טכנולוגיה ותכנות עדיין ימצא בתחום מסלול מקצועי ראוי, אך מי שנכנס לתחום בגלל השכר בלבד צריך לבחון גם אפשרויות אחרות.

הדרך למשרה הראשונה נעשתה קשה יותר

אחת הנקודות המרכזיות שמעלה ואגו נוגעת לעובדים בתחילת הקריירה. במשך שנים נכנסו לשוק בוגרי אוניברסיטאות, מכללות, מסלולי הסבה וקורסי תכנות, ובמקביל חברות רבות העלו את דרישות הסף למשרות. לאחר תקופה ארוכה של גיוסים בענף הטכנולוגיה הגיעו גם קיצוצים, האטה בגיוסים ותחרות גדולה יותר על חלק מהמשרות.

עבור בוגר חדש נוצר מצב לא נוח. חברות רבות מחפשות ניסיון מעשי, בעוד הדרך לצבור ניסיון מתחילה במשרת כניסה. מועמדים מוצאים את עצמם מתחרים מול בוגרים אחרים וגם מול עובדים שכבר צברו ניסיון ומחפשים תפקיד חדש. התוצאה אינה סוף מקצוע התכנות, אלא רף כניסה גבוה יותר לעומת התקופה שבה חברות גייסו עובדים בקצב מהיר.

ואז הגיע ה AI

לשינוי בשוק העבודה הצטרפה הבינה המלאכותית. כלי AI מסייעים כיום בכתיבת קוד, באיתור תקלות, בהפקת בדיקות ובביצוע משימות שבעבר דרשו עבודה ידנית מצד מתכנתים. מהנדס מנוסה נעזר בכלים הללו כדי להשלים יותר משימות בזמן נתון, ומכאן נובע שינוי גם במספר העובדים הנדרש לחלק מהפרויקטים.

ההשפעה מורגשת במיוחד במשימות בסיסיות וחזרתיות, מהסוג שקיבל בעבר עובד בתחילת דרכו. מצד שני, תכנון מערכות, קבלת החלטות הנדסיות, הבנת צרכים עסקיים, אבטחה ואחריות על מערכות גדולות עדיין דורשים ידע וניסיון אנושי. לכן הסיפור אינו "AI מחליף מתכנתים", אלא שינוי בסוג הכישורים שחברות מחפשות ובערך שהן מצפות לקבל מכל עובד.

בזמן שכולם רצו למחשב, נוצר מחסור במקום אחר

ואגו מפנה את תשומת הלב למקצועות שקיבלו פחות תשומת לב בעידן ההייטק. חשמלאים, טכנאי מיזוג, אינסטלטורים, מתקינים, אנשי תחזוקה ובעלי מקצוע נוספים מעניקים שירות שמחייב עבודה בשטח, מיומנות מקצועית וניסיון מעשי. תקלה בלוח חשמל, מזגן שהפסיק לעבוד או צינור שהתפוצץ דורשים איש מקצוע שמגיע למקום, מאבחן את התקלה ומטפל בה.

הטכנולוגיה נכנסת גם לתחומים הללו, אך אופי העבודה הפיזי מעניק להם יתרון מול אוטומציה. תוכנה מסייעת בניהול לקוחות, בתכנון עבודה ובאבחון תקלות, אך חלק גדול מהביצוע נשאר בשטח. עבור צעירים שמעדיפים עבודה טכנית על ישיבה ממושכת מול מחשב, המסלולים האלה ראויים לבדיקה רצינית.

ומה לגבי הכסף?

כאן חשוב להפריד בין סיפורים ברשת לבין נתונים אישיים. לא כל חשמלאי מרוויח יותר ממהנדס תוכנה, ולא כל בעל מקצוע עצמאי מגיע להכנסה גבוהה. השכר תלוי בתחום, בהסמכה, בניסיון, באזור הפעילות, במספר הלקוחות, במחירי השירות ובהוצאות העסק.

מצד שני, בעל מקצוע מנוסה שבונה קהל לקוחות ומנהל עסק בצורה נכונה אינו תלוי במעסיק יחיד. בתחומים מסוימים גם מסלול ההכשרה קצר מתואר אקדמי של שלוש או ארבע שנים, אף שמקצועות מסוימים דורשים רישוי, לימודים מקצועיים ותקופת ניסיון. עבור צעיר שבוחן את העתיד שלו, גם משך ההכשרה ועלותה צריכים להיכנס לחישוב.

לא צריך להספיד את ההייטק

המסר אינו שמדעי המחשב הפכו לבחירה גרועה. חברות עדיין זקוקות למהנדסים, מפתחים, אנשי אבטחת מידע, מומחי נתונים ואנשי תשתיות. מי שמצטיין בתחומים הללו וממשיך לרכוש ידע ימצא הזדמנויות מקצועיות גם בשוק תחרותי יותר.

הנקודה החשובה היא אחרת. תואר במדעי המחשב כבר אינו הבטחה אוטומטית למשרה, כפי שגם לימודי חשמל או מיזוג אינם הבטחה להכנסה גבוהה. הבחירה הנכונה תלויה בכישורים שלך, במה שאתה מוכן ללמוד, בסוג העבודה שמתאים לך ובביקוש למקצוע שבו בחרת.

לפני שנרשמים למסלול בגלל המשכורת שמישהו סיפר עליה, כדאי לבדוק כמה משרות קיימות למתחילים, כמה זמן נמשכת ההכשרה, מה עלותה, אילו רישיונות נדרשים ומה מצב הביקוש באזור שבו מתכננים לעבוד. עבור חלק מהצעירים המחשב יישאר הבחירה הנכונה. עבור אחרים, ארגז הכלים יציע מסלול מקצועי משתלם יותר.