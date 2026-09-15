מי שמשקר - צריך לשלם!

סגנית השר שרן השכל בכיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

זה עובד כמו טקס דתי קבוע, כמעט כמו שעון שווייצרי של עלילות דם. כל כמה חודשים באה לעולם יצירה חדשה מבית היוצר של תעשיית השקר. הפעם קוראים לזה "נז"א" (נזק אגבי). שוב פסטיבל באירופה (ונציה, הפעם), שוב מחיאות כפיים סוערות באורך הגלות על ידי אליטות מעונבות, שוב "עדויות אנונימיות" שאיש אינו יכול לאמת, וכמובן שוב יוצרים ישראלים.

הרי ידוע שאין כמו תוצרת כחול-לבן כדי להעניק חותמת כשרות לאנטישמיות המודרנית. ובעוד האולם בוונציה עומד ומריע למי שמשמיצים את טובי בנינו, המקהלה הבינלאומית מצטרפת. ה-BBC, ה-CNN והניו יורק טיימס כבר מזמן לא מסתפקים בדיווח אובייקטיבי; הם הפכו לזרוע ההפצה הרשמית של כל תיאוריית קונספירציה וכל הכפשה נגד מדינת ישראל. הם מהדהדים את השקרים של "נזא" בדיוק באותה התלהבות שבה הם מהדהדים מסרים של חמאס או מאשימים את ישראל בהפצצת בתי חולים על סמך "מקורות בעזה".

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ואנחנו? מה אנחנו עושים מול המכונה המשומנת הזו? עד היום, התשובה הישראלית הייתה טראגית בתמימותה. עשורים שאנחנו חיים באשליה שאם רק נסביר קצת יותר טוב, העולם יבין. שלחנו את משרד החוץ להוציא גינויים חריפים באנגלית רהוטה. הקמנו (וסגרנו) משרדי הסברה. עמותות אזרחיות וארגוני מתנדבים השקיעו לילות כימים ביצירת סרטוני תגובה נוקבים, בניסיון נואש להוכיח שצה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם ושעלילת הדם התורנית היא פייק ניוז.

אבל בואו נגיד את האמת הקשה, זו שרבים עדיין מסרבים לבלוע: כל הניסיונות האלה נכשלו. הם נכשלו לחלוטין. לא משום שהאנשים שלנו אינם מוכשרים או משום שהאמת אינה לצידנו, אלא משום שאי אפשר לעצור צונאמי של שקרים ממוסדים באמצעות מצגת פאוור-פוינט מנומסת. הכלים האלה נכשלו משום שמול תעשיית השקר אין למדינת ישראל טיפת הרתעה.

חייבים להתעקש על העיקרון הזה, כי הוא הלב של הסיפור: כשעורך בניו יורק טיימס או תחקירן ב-BBC יודעים שהמחיר הגרוע ביותר על פרסום עלילת דם נגד לוחמי צה"ל הוא, במקרה הקיצוני, הבהרה קטנה בעמוד 17 שלושה שבועות מאוחר יותר, למה שיפסיקו? שקרים נגד ישראל הם סחורה שמביאה קליקים, רייטינג, לייקים ופרסים בינלאומיים. הכל רווח, אפס סיכון.

כאן בדיוק נכנסת לתמונה הצעת חוק "הגנה משפטית על שם מדינת ישראל". הצעת החוק הזו אינה עוד פלסטר; היא שינוי פרדיגמה. היא מבוססת על ההבנה שהשפה היחידה שתעשיית השקר והצביעות מבינה היא גביית מחיר. הכלי הכלכלי, ומחיר אישי ומוסדי כבד, הם הכלים היחידים שיכולים להרתיע את השקרנים.

חופש הביטוי הוא ערך חשוב, אבל הוא מעולם לא נועד להיות עיר מקלט למפיצי עלילות דם שנועדו לקשור את ידיה של ישראל בזמן מלחמה קיומית. הגיע הזמן לדרוש לקיחת אחריות על הפצת שקרים ותיאוריות קונספירציה. מי שמשקר, צריך לשלם.

הגיע הזמן לעבור ממגננה הסברתית רופסת להתקפה משפטית כלכלית.

אתם רוצים לעשות סרט כמו "נזא" שמבוסס על רסיסי שמועות, על עדויות מושחרות בעילום שם, שאין לדעת אם הן אמת או שקר, כדי להכפיש מדינה שלמה? בבקשה. אבל תדעו שמדינת ישראל תגרור אתכם לבתי משפט, תתבע אתכם על הוצאת דיבה, ותדרוש פיצויים של מיליונים שילכו ישירות לקופת המדינה. אתם ב-CNN רוצים להפיץ עלילת דם? תכינו את פנקס הצ'קים.

לכן, ישראל תחילה בראשותי, שמה לה למטרה להעביר את חוק דיבת ישראל כתנאי כניסה לקואליציה. ‏הצעת החוק קובעת כמשרדי הממשלה כולל משרד הביטחון במשרד החוץ יוכלו לתבוע דיבה בישראל ובחול כדי להגן על שמה של מדינת ישראל.

הציונות קמה כדי שליהודים תהיה את היכולת והזכות להגן על עצמם, גם פיזית וגם לאומית. בשנת 2026, ההגנה הזו לא מסתכמת רק בטנקים בעזה או במיירטים בשמיים. היא חייבת לכלול גם כיפת ברזל משפטית וכלכלית שמגנה על השם שלנו ועל הלוחמים שלנו. ככה מייצרים הרתעה. הפסקנו להתנצל, הפסקנו להסביר. עכשיו מתחילים לגבות מחיר.

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ח"כ שרן השכל היא סגנית שר החוץ לשעבר. יו״ר מפלגת ישראל תחילה.