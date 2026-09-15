התפוח לא נפל רחוק: הבת של חנן בן ארי משגעת את הרשת

נראה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ: שיר ציון, בתם הבכורה של חנן והדסה בן ארי, מתחילה למשוך תשומת לב ברשת בזכות סרטונים שבהם היא מנגנת בפסנתר ושרה שירים שכתבה בעצמה.

מזכירה את אמא - וכותבת כמו אבא

הסרטונים שלה כבר מעוררים לא מעט תגובות. רבים מחמיאים לה על היופי וטוענים שהיא מזכירה מאוד את אמה, בעוד שאחרים דווקא מזהים בכתיבה שלה את הכישרון של אביה.

אז מתי היא תוציא שירים?

באופן טבעי, העוקבים כבר רוצים לדעת מתי היא מתכוונת להפוך את הכישרון לקריירה ולהוציא שירים באופן רשמי. אלא ששיר ציון ממש לא ממהרת: כשנשאלה מתי תפרוץ, השיבה שזה יקרה בעוד חמש או שש שנים.

עד אז, היא ממשיכה לשתף הצצות קטנות ליצירה שלה - ולהשאיר את העוקבים מסוקרנים. ואם הכישרון שהיא מציגה עכשיו הוא רק ההתחלה, כנראה ששווה לחכות.