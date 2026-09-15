ערבי ישראלי חשוד בהסתה לרצח ח"כ מנסור עבאס

ערבי ישראלי, תושב קלנסווה, נעצר בחשד להסתה לרצח חבר הכנסת מנסור עבאס, כך דיווחה היום (שלישי) לי עייש.

החשוד, בן 49, נעצר לאחר שלפי החשד כתב בפייסבוק: "מנסור עבאס חזיר בן חזיר, מצווה לרצוח אותו". החקירה נפתחה בעקבות תלונה של קצין הכנסת.

החשוד טען כי לא התכוון לרצח, אלא ל"להרביץ לו" או להתעלם ממנו. בעברו הרשעות בעבירות הסתה, הזדהות עם ארגון טרור ואיומים. מעצרו הוארך עד מחר.