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משפט ופלילים

ערבי ישראלי חשוד בהסתה לרצח ח"כ מנסור עבאס

"מצווה לרצוח אותו": תושב קלנסווה נעצר בחשד להסתה לרצח ח״כ מנסור עבאס

12:05
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מנסור עבאס (יונתן זינדל / פלאש90)

ערבי ישראלי, תושב קלנסווה, נעצר בחשד להסתה לרצח חבר הכנסת מנסור עבאס, כך דיווחה היום (שלישי) לי עייש.

החשוד, בן 49, נעצר לאחר שלפי החשד כתב בפייסבוק: "מנסור עבאס חזיר בן חזיר, מצווה לרצוח אותו". החקירה נפתחה בעקבות תלונה של קצין הכנסת.

החשוד טען כי לא התכוון לרצח, אלא ל"להרביץ לו" או להתעלם ממנו. בעברו הרשעות בעבירות הסתה, הזדהות עם ארגון טרור ואיומים. מעצרו הוארך עד מחר.

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נזכיר כי בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל, רבים רואים בעבאס "בוגד" ו"משתף פעולה" עם ישראל, וקוראים להחרים אותו.

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רק 30% מערביי ישראל מצביעים למשותפת ורואים במנסור עבאס בוגד. 20% מצביעים לעבאס ו 50% מצביעים למפלגות ציוניות.
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