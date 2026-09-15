בולונז כמו שצריך: המתכון הביתי שתמיד מצליח

יש מנות שלא באמת צריכות הקדמה. פסטה בולונז היא בדיוק אחת מהן - אוכל ביתי, מנחם ומשביע שמתאים לארוחת צהריים משפחתית, לערב קריר ואפילו להכנה מראש לכמה ימים.
בולונז ביתי
מצרכים:
- 500 גרם בשר בקר טחון
- 1 בצל גדול, קצוץ דק
- 1 גזר, קצוץ או מגורר דק
- 1 גבעול סלרי, קצוץ דק
- 2-3 שיני שום, כתושות
- 2 כפות שמן זית
- 2 כפות רסק עגבניות
- 1 קופסה עגבניות מרוסקות (כ-400 גרם)
- כחצי כוס מים או ציר בקר
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- מעט אורגנו או בזיליקום
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 400-500 גרם ספגטי, פפרדלה או פסטה שאוהבים
אופן ההכנה
- מחממים שמן זית בסיר רחב ומוסיפים את הבצל, הגזר והסלרי. מטגנים על אש בינונית במשך כ-5-7 דקות, עד שהירקות מתרככים ומתחילים להזהיב.
- מוסיפים את השום ומטגנים כחצי דקה נוספת, רק עד שעולה ריח.
- מוסיפים את הבשר הטחון. בעזרת כף עץ מפוררים אותו היטב וממשיכים לטגן עד שהבשר משנה את צבעו ומקבל מעט השחמה.
- מוסיפים את רסק העגבניות ומטגנים אותו יחד עם הבשר במשך כדקה. השלב הקטן הזה מעמיק את הטעם של הרוטב.
- מוסיפים את העגבניות המרוסקות ואת המים או הציר. מתבלים בפפריקה, אורגנו, מלח ופלפל ומערבבים היטב.
- מביאים לרתיחה עדינה, מנמיכים את האש ומבשלים במשך 40-60 דקות. מומלץ להשאיר את המכסה מעט פתוח ולערבב מדי פעם. ככל שנותנים לרוטב יותר זמן להתבשל בעדינות, הטעמים מתחברים והרוטב הופך סמיך ועשיר יותר.
- לקראת סוף הבישול מבשלים את הפסטה במים מומלחים עד לדרגת אל-דנטה. לפני הסינון שומרים כחצי כוס ממי הבישול.
- מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים. אם צריך, מוסיפים מעט ממי הפסטה עד שהרוטב עוטף אותה היטב.