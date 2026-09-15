סרוגים
פשוט וטעים

בולונז כמו שצריך: המתכון הביתי שתמיד מצליח

מתכון לבולונז ביתי עם בשר טחון, ירקות ורוטב עגבניות עשיר. מנה קלאסית, פשוטה להכנה וטעימה שמתאימה לארוחת צהריים לכל המשפחה

11:47
תגובות
עקבו אחרינו ב -
פסטה בולונז (צילום: AI)

יש מנות שלא באמת צריכות הקדמה. פסטה בולונז היא בדיוק אחת מהן - אוכל ביתי, מנחם ומשביע שמתאים לארוחת צהריים משפחתית, לערב קריר ואפילו להכנה מראש לכמה ימים.

בולונז ביתי

מצרכים:

  • 500 גרם בשר בקר טחון
  • 1 בצל גדול, קצוץ דק
  • 1 גזר, קצוץ או מגורר דק
  • 1 גבעול סלרי, קצוץ דק
  • 2-3 שיני שום, כתושות
  • 2 כפות שמן זית
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • 1 קופסה עגבניות מרוסקות (כ-400 גרם)
  • כחצי כוס מים או ציר בקר
  • 1 כפית פפריקה מתוקה
  • מעט אורגנו או בזיליקום
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • 400-500 גרם ספגטי, פפרדלה או פסטה שאוהבים

אופן ההכנה

  1. מחממים שמן זית בסיר רחב ומוסיפים את הבצל, הגזר והסלרי. מטגנים על אש בינונית במשך כ-5-7 דקות, עד שהירקות מתרככים ומתחילים להזהיב.
  2. מוסיפים את השום ומטגנים כחצי דקה נוספת, רק עד שעולה ריח.
  3. מוסיפים את הבשר הטחון. בעזרת כף עץ מפוררים אותו היטב וממשיכים לטגן עד שהבשר משנה את צבעו ומקבל מעט השחמה.
  4. מוסיפים את רסק העגבניות ומטגנים אותו יחד עם הבשר במשך כדקה. השלב הקטן הזה מעמיק את הטעם של הרוטב.
  5. מוסיפים את העגבניות המרוסקות ואת המים או הציר. מתבלים בפפריקה, אורגנו, מלח ופלפל ומערבבים היטב.
  6. מביאים לרתיחה עדינה, מנמיכים את האש ומבשלים במשך 40-60 דקות. מומלץ להשאיר את המכסה מעט פתוח ולערבב מדי פעם. ככל שנותנים לרוטב יותר זמן להתבשל בעדינות, הטעמים מתחברים והרוטב הופך סמיך ועשיר יותר.
  7. לקראת סוף הבישול מבשלים את הפסטה במים מומלחים עד לדרגת אל-דנטה. לפני הסינון שומרים כחצי כוס ממי הבישול.
  8. מוסיפים את הפסטה לרוטב ומערבבים. אם צריך, מוסיפים מעט ממי הפסטה עד שהרוטב עוטף אותה היטב.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו