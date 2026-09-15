נכדו של הרב עובדיה יוסף בווידוי קורע לב: "הותקפתי מינית בישיבה"

עובדיה כהן, נכדו של הרב עובדיה יוסף, חושף לראשונה כי עבר פגיעה מינית ממושכת בגיל 14 מצד המשגיח בישיבה שבה למד בירושלים. בריאיון מטלטל להסכת "איך לעשות דברים" עם שיר ראובן בכאן הסכתים ובכאן BOX, הוא מספר על הדרך שבה הפגיעה החלה, על הזיכרונות שצפו רק בהמשך ועל החלטתו להפסיק לשאת את הבושה.

"הוא היה נכנס לבית המדרש וצד אותי"

כהן מתאר כיצד המשגיח התקרב אליו בהדרגה וטווה סביבו רשת באמצעות שיחות ארוכות ואישיות. "הוא היה נכנס לבית המדרש וצד אותי. זה התחיל משיחות מאוד ארוכות. הוא שואל אותי המון שאלות, לפרטי פרטים, על הרגלים מיניים, ומטיף לי מוסר תוך כדי. אבל זה היה סיוט בלתי נגמר", סיפר.

לדבריו, לצד הפגיעה הממושכת היו גם פרטים קשים שהוא אינו זוכר במלואם - אך חלקים מהם ממשיכים לצוף אצלו עד היום.

"הייתי מטושטש, הייתי קשור"

כהן סיפר כי הזדהה במיוחד עם סיפורה של שושנה סטרוק, וכי העדות שלה טלטלה אותו והציפה בו זיכרונות מהפגיעה שחווה.

"מאוד התחברתי לסיפור של שושנה סטרוק, זה טלטל אותי מאוד. לצערי, או לשמחתי, אני לא זוכר הכול. אני כן בטוח שהייתי מאולחש, זאת אומרת שהייתי איכשהו מטושטש. אני לא יודע להגיד איך ולמה. אני יודע שהיו עוד אנשים סביבי, אני יודע להגיד שהייתי קשור. אני זוכר עוד נקודות כל הזמן, פלאשים", חשף.

"אני לא מסתתר יותר"

במשך שנים נשא כהן תחושות קשות של אשמה ובושה. כעת הוא מסביר כי הבחירה לדבר בפומבי נועדה להשיב את האחריות למקומה ולתת כוח לנפגעים נוספים.

"זו הסיבה שאני פה היום. אני רוצה להעביר את הבושה צד. אני לא רוצה להתחבא, אני לא רוצה להסתתר, אני רוצה שיראו אותי כמו שאני. לתת איזושהי אופטימיות וכוח ותקווה, שאפשר להצליח, אפשר לשרוד", אמר.

הריאיון המלא עם כהן זמין באתר וביישומון כאן ובכאן BOX, בפרק "איך לנצח פגיעה מינית" של ההסכת "איך לעשות דברים" עם שיר ראובן.